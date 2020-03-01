伊朗「旅遊建議升第三級」　2日起從伊朗返台「居家檢疫」14天

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在伊朗持續升溫，中央流行疫情指揮中心今（1日）宣布，即日起將伊朗旅遊建議升至第三級。

▲指揮中心說明疫情最新情況 。（圖／記者黃國霖攝）



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中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，伊朗近期COVID-19(武漢肺炎)病例數及死亡病例快速增加，鑒於國人至當地感染的風險提高，指揮中心宣布今日起提升伊朗旅遊疫情建議至第三級：警告(Warning)，提醒民眾非必要勿前往。此外，指揮中心亦同時宣布，自台灣時間3月2日零時起，14天內有該國旅遊史者(不含轉機)，入境後需居家檢疫14天。

指揮中心指出，伊朗確定病例數已達593例，43例死亡，為中國以外死亡病例數最多之國家，評估已有社區傳播；該國已輸出上百例病例至全球17國。

▲3月1日12時前全台累積確診數及國際確診數。（圖／翻攝疾管署網站）

因應國際武漢肺炎疫情發展，指揮中心目前已將中國大陸(含港澳)、韓國、義大利、伊朗列為旅遊疫情建議第三級警告；日本、新加坡列第二級警示；泰國列第一級注意。指揮中心將嚴密監控疫情變化，隨時調整防治策略及旅遊疫情建議等級。

▲3月1日新增1確診，全台總確診數達到40例。（圖／翻攝疾管署網站）