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避免解放軍感染「新冠肺炎」？　大陸國防部宣布：暫緩大型演訓

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▲中共解放軍東部戰區第73集團軍陸航部隊開訓。（圖／翻攝自東部戰區微信，下同）

▲中共解放軍東部戰區第73集團軍陸航部隊開訓。（圖／翻攝自東部戰區微信）

記者林彥臣／綜合報導

大陸武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情依舊嚴峻，大陸國防部28日指出，暫緩部分大項演訓活動，上半年徵兵工作也推遲至下半年一併組織實施。

大陸國防部的例行記者會上，有媒體提問指出，有分析稱，新冠肺炎疫情可能對中國軍隊的備戰打仗能力造成影響，對此怎麼看？

大陸國防部發言人吳謙指出，新冠肺炎疫情發生以來，全軍部隊堅決貫徹習主席決策指示和軍委部署要求，一手抓疫情防控，一手抓練兵備戰，最大限度減少疫情對軍事訓練影響，努力做到練兵備戰和疫情防控「兩不誤」，主要採取了5個方面舉措，一是根據疫情防控要求調整年度訓練任務，在綜合評估影響的基礎上作出合理安排，暫緩部分大項演訓活動，二是建立與疫情防控相適應的訓練秩序，科學調控訓練場地、時間和人員，嚴密組織首長機關訓練、部隊技戰術基礎訓練和個人學研。

另外有媒體提問指出，當前疫情是否影響2020年徵兵工作？

吳謙表示，根據國家疫情防控工作決策部署，切實把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，按照徵兵工作服從疫情防控的原則，確保軍地各級把主要精力投入到疫情防控第一線，堅決打贏疫情防控阻擊戰，經國務院、中央軍委批准，將2020年上半年徵兵工作推遲至下半年一並組織實施，上半年徵兵任務合並至下半年一並完成，全年征集新兵總任務和各省、自治區、直轄市年度征集新兵任務不變。徵集時間統一調整為8月1日開始，9月10日起運新兵，9月30日結束。

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