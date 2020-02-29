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你相信嗎？媲美星級飯店外觀的「大武衛生所」在南迴

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▲ 媲美星級飯店外觀的「大武衛生所」在南迴。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲▼ 媲美星級飯店外觀的「大武衛生所」在南迴。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東南迴「大武衛生所暨緊急醫療中心」107年5月動工，近日大樓外觀曝光，由於外觀亮眼還一度被誤認為星級飯店。當地民眾驕傲的說，這根本是媲美飯店等級的衛生所，有機會成為最新熱門打卡。

大武衛生所規劃成4層樓的緊急醫療中心，工程預計6月中旬竣工，1、2樓為急診及醫療門診，3樓是行政辦公室，4樓是職員宿舍。除家醫科、小兒科、牙科或腸胃科等門診，提供24小時緊急醫療照護。不僅有完善的軟硬體設施，更由台東基督教醫院及南迴區4個衛生所(大武、達仁、金峰、太麻里)的醫師、護理人員，共同提供居民良善的醫療照護。甚至讓衛生所直接升級為緊急醫療照護中心，也是全國唯一的案例，中途面臨經費不足、都市計畫變更、用地取得問題等等，在台東縣政府及衛生局全體同仁的努力之下，都一一被克服。

▲ 媲美星級飯店外觀的「大武衛生所」在南迴。（圖／記者楊鈞典翻攝）

由於南迴沿線沒有大型醫院，病患後送平均都需要車程一個半小時以上。因此台東縣衛生局積極在2012年提報「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫」，2016年終獲中央補助興蓋大樓，期許這項嘉惠台東南迴區居民的工程順利完成，以此來提供民眾及遊客更好的醫療服務，讓南迴地區的這一座大型醫院，能共同來守護民眾的健康。

大武衛生所暨緊急醫療中心外觀曝光，雖然有圍籬隔阻隔但大樓配色相當顯眼，設計感滿分，粉色、米白色加上灰色系搭配的視覺效果成功吸引民眾目光，尤其夜晚在燈光照明下簡直堪比外型亮眼的星級飯店，如果不是門口工程告示寫明，想必大家絕對不會相信只是間衛生所。

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