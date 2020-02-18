台灣醫療走上國際「關鍵人物」是他！30年前制定《醫療法》：台人要記得他

▲新冠肺炎讓世界看到台灣醫療的實力。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

因為這次新冠肺炎（COVID-19），台灣醫療意外造成話題，明明鄰近中國大陸、位置相當危險，但在防疫上的每一步，不管是決策還是醫療實力都相當驚人，全世界都有目共睹。就有PTT鄉民好奇問卦「台灣是那（哪）位天才想出衛生所？」另一名網友則曝光這位讓台灣醫療走上國際的關鍵人物，施純仁。

鄉民首先在PTT的Gossiping板上問卦，「台灣是那（哪）位天才想出衛生所？」說他看到衛生所也加入賣口罩行列的新聞，想起小學時老師有介紹美援，當時美國金援台灣、菲律賓建設醫療設施，「菲律賓提出的方案是：建立大醫院，台灣提出的方案是：每個鄉鎮市都要有衛生所。」

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但現在看起來，他認為好像每個鄉鎮市有衛生所比較好，「偏遠地方，可以到最近衛生所打預防針；如果蓋大醫院，對偏遠人民超不方便。有沒有台灣誰想出每個鄉鎮要有衛生所八卦？」

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▲衛生所也加入販售口罩的行列。（圖／記者林悅翻攝）

看到貼文後，就有一名網友出面回文，「想出衛生所是不是他我不清楚，但要說讓台灣醫療能夠走上國際，那答案絕對是施純仁先生。」原PO表示，施純仁1986年被延攬至衛生署（擔任）署長，制定了醫療法讓醫療政策逐漸健全。

接著原PO簡單介紹施純仁生平，說施原本是外科的醫師，後來去加拿大學習神經外科，回來台灣後便著手發展，「外科醫師通常被認為不太會注意到公衛領域，但施純仁醫師了解預防大於治療，更積極投入登革熱、小兒麻痹等的傳染病防治。」從疾病到防治，甚至連量血壓、戴安全帽等常識，施純仁都找學生一起延究推廣，讓人民有基本的健康常識。

原PO接著引用《維基百科》資料，可以看到施純仁制定《醫療法》；修訂行政院《衛生署組織法》，擴編衛生署預防研究所，將原台灣省傳染病研究所合併於該所、成立檢疫總所；辦理「醫療奉獻獎」選拔活動；建立專科醫師制度及制定各醫師之甄審原則；規劃建立台灣地區醫療網，設立群體醫療執業中心；定期實施醫院評鑑；健全藥局管理，醫師專業執業體系，提升醫師執業功能。

另外還有健全食品中毒監視體系，推動食品衛生、國民營養與宣導；加強後天免疫缺乏症候群防治工作，建立預防接種疫苗傷害救濟制度；推行全民量血壓運動、推廣不吸菸運動。施純仁醫師的貢獻，讓原PO也直呼「醫界大佬說他第二沒人敢喊第一」、「希望各位台灣人能永遠記得施純仁這位偉大的醫師。」

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