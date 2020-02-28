最新航天遠洋測量船！解放軍「遠望7號」首赴大西洋　船長：航行有難度

▲遠望7號。（圖／翻攝自新華網）



記者邱茀濱／綜合報導

中國最新一代航天遠洋測量船「遠望7號」27日駛離中國衛星海上測控部碼頭，首度遠赴大西洋海域執行衛星海上測控任務。船長對此表示，此次海域距離遠、航線新，預計會有10幾天浪高4米以上，所以航行難度比以往更大。據悉，中國此前只有「遠望3號」在大西洋海域執行過任務。

「遠望號」是中國人民解放軍的系列航天遠洋測量船及運載火箭運輸船，隸屬中國人民解放軍戰略支援部隊下屬的中國衛星海上測控部。其中，「遠望7號」船長220多公尺、高40多公尺、滿載排水量近3萬噸，於2016年7月12日正式入列中國衛星海上測控部，先後13次遠赴太平洋、印度洋，圓滿完成天宮二號、嫦娥四號、北鬥衛星等21次海上測控任務，但此次卻是首次進入大西洋海域執行任務。

據新華社報導，面對新任務、新航線、新點位等全新技術狀態，同時還要準備防疫及任務的需求，船長下令提前熟悉電子海圖、更新氣象數據、制定主備用航線，並進行人員集中隔離、全船消毒、設備檢修維護、備品備件補充和物資補給等，還針對性補給了相關藥品、消毒和防護用品等，以確保船舶順利出航。船長倪留國說，「這次任務的海域距離遠、航線新，預計有數十天浪高4米以上，海上航行難度較以往更大。」

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