陪病規定再加嚴！「姓名、接觸史」需登錄　同步上傳長照系統

▲衛福部醫事司石崇良司長出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

因應日益嚴重的新冠肺炎疫情，為強化院內感染控制，中央流行疫情指揮中心今（28）日宣布人員進出新規定，除了維持住院探病限2人、陪病只能1人外，也要求訪客進行登錄，需回答姓名、與家屬關係等5項資料，也會詢問接觸史、旅遊史，以及是否有群聚現象，並規劃建置系統，將資料同步上傳到長照系統。

醫事司司長石崇良表示，指揮中心日前已要求醫院貼出公告，客必須按照醫院規定時段探訪，不能像以往可隨時進出醫院，其中每名住院探病限2人、陪病只能1人。

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許多醫院都有公布訪客規定，除了對人數做控管外，也有對人員的掌握，很重要的一點，就是要進行登錄。登錄資料進入到病房，要包括姓名、與家屬病人關係、聯絡電話、身分證字號、地址等，更重要的是，要回答接觸史，旅遊史，以及是否有群聚現象。

石崇良補充，未來對於陪病者的健康管理與動向，近日也將建置資訊系統，未來資料將同步上傳到長照系統，方便主管機關做比對，未來可以掌握陪病家屬或看護員是否具合法身份，甚至可以比對是否跨院提供照護病人情形，可以掌握所有陪病者風險，減少感染機會，疫調也可以迅速掌握。