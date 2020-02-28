防範疫情…交大防疫小組宣布「每堂課點名！」　學生哀成一片：快退早八啊

▲交大防疫小組宣布，每堂課都要確實點名。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，而日前各大專院校迎來開學日，地方政府、校方和家長全都繃緊神經。國立交通大學27日透過臉書粉絲專頁，宣布交大防疫小組決議，每門課程都要確實進行人員管理，也就是點名。消息一出，學生紛紛哀嚎，還有校友留言「好險我畢業了，不然一輩子畢不了業。」

交大學生聯合會27日下午3點49分在臉書粉絲專頁貼出一則「點名注意！」的貼文，文中宣達交大防疫小組的決議，「因應新冠肺炎疫情，交大防疫小組決議，加強進行人員管理，要求每門課程都須確實進行人員管理（點名），還請同學多加留意！」

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▲防範新冠肺炎傳染，民眾紛紛戴上口罩。（圖／記者林敬旻攝）

接著下一段再次強調「本校防疫小組於2月24日說明會中宣導：『每堂課授老師一定要確認有來上的學生名單』，請老師以點名、傳遞出席表、固定座位、線上簽到等方式協助提供學生的完整記錄，以利追蹤調查。」

看到這個消息，不只學生直喊「我太難了」，許多網友也紛紛留言，「怎麼不是每堂課都線上遠距教學」、「這只能先幫QQ了」、「不去上課比較不會傳染吧」、「還好我畢業了」、「快把早八的課退掉啊啊啊啊」、「看來下學期我要被當了」、「這個有夠衰，希望台大不要。」

但也有網友認為這樣的決策很合理，「疫情調查就是要查接觸史，所以更要點名」、「這樣看起來是為了確保學生群聚」、「建議課堂開始和結束都用量體溫的方式來點名」、「點名是方便追蹤學生有沒有到，要是有人確診可以知道接觸過誰而已吧？」

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