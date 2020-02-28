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自駕巴士來了！北市信義路5月測試、最快9月開放試乘

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▲▼自駕巴士。（圖／台北市政府提供）

▲自駕巴士。（圖／台灣智駕公司提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

台北市政府推動自駕車應用於公共運輸，與台灣智慧駕駛股份有限公司合作，向經濟部申請於台北市信義路公車專用道進行夜間自駕巴士測試，經濟部核准通過，預計3個月整備工作後，今年5月上路測試、最快9月試乘。

台北市為補足夜間公共運輸缺口，解決公共運輸駕駛人力不足問題，近年積極媒合產學研單位推動國內自駕車相關產業升級。

去年與台灣智慧駕駛股份有限公司（簡稱台灣智駕公司）簽訂合作意向書後，由台灣智駕公司向經濟部申請無人載具科技創新實驗計畫，於台北市信義路公車專用道進行夜間自駕巴士測試，計畫自核准通過次日起開始為期一年三階段的實驗。

▲▼自駕巴士。（圖／台北市政府提供）

第一階段為前置整備工作(含建置高精地圖、智慧路口設施、充電站與路側安全告示牌面等)；第二階段則進行自駕巴士上路運行測試，預計5月開始乘載測試人員，驗證本計畫路線運行時可能面臨之各種情境反應；第三階段將依據第二階段的測試結果，逐步開放夜間載客測試，最快將於今年9月提供民眾體驗試乘。

台灣智駕公司是國內優秀的新創公司，其協作成員包含創奕能源、奕兆綠能、興創知能、資拓宏宇、英研智能移動及大都會客運，是國內少數100%系統自主研發並擁有近七成硬體國產自製率的自駕車團隊。

▲▼自駕巴士。（圖／台北市政府提供）

▲台北市信義路公車專用道自駕巴士創新實驗計畫夜間測試路線。

這次實驗運行路線為台北市信義路-中山南路口至信義路-基隆路口之公車專用道，至東西兩端點時則改採人工駕駛繞行一般道路後回到公車專用道上。

該計畫預定投入3台自駕巴士，包含4米與6米2種規格的電力驅動車輛，4米巴士最大可乘載9人，6米巴士最大可乘載34人；實驗初期行駛速率以不超過15公里/時為原則，僅利用凌晨00:30至2:30進行測試，未來將視階段結果逐步調整行駛速度與測試時間。

台北市將透過本次實驗與業者共同檢視自駕技術並評估拓展公共運輸服務的可能性，加速國內自駕相關產業發展，同時提供民眾安全舒適的夜間交通新選擇。

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