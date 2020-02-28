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女大生診所打工補貼學費！慘死輪下…父哭癱　違規貨車司機：不熟淡水路

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謝姓男子昨駕貨車行經淡水，違規左轉撞上3輛機車，造成一死二傷。

圖文／鏡週刊

一名謝姓司機26日下午1點多在淡金公路二段違規左轉，撞上迎面而來的宿姓女大學生以及27歲周男、19歲李女等3部機車，女大生被撞得彈飛，頭部重創，傷重不治，周男、李女分別為右大腿骨折、擦傷。死者父母悲傷無法抑制，宿父在警局氣得要毆打肇事司機，被員警攔住，他哭著說：「女兒那麼乖巧懂事，就這樣走了」！

26日下午1點多，謝姓男子（46歲）駕駛一部貨車，從新北市樹林載運牛肉到淡水，行經淡金公路二段、水源路口時，左轉燈號誌還沒亮起，他就搶快、違規左轉，撞上迎面而來的3部機車。

目擊者指出，當時只聽到「砰」一聲，就像打保齡球一樣，3部機車應聲倒地，首當其衝、承受最強烈撞擊力道的宿姓女大學生，被撞得飛了起來，再重重摔在地上，機車幾乎全毀，而另兩名機車騎士周男、李女，也被撞倒在地，痛苦的呻吟。

宿姓女大生頭部嚴重受創，救護人員抵達現場時，已經沒有生命跡象，經送醫搶救，仍回天乏術，而周男、李女分別為右大腿骨折、手腳擦傷。

宿姓女大生趕往台北市石牌牙醫診所打工，途中被大貨車撞死。

警方調閱後方車輛行車紀錄器，從畫面可看出，宿女騎在最前面，當她騎到路口時，謝的貨車突高速左轉，直行的3輛機車根本來不及應變，才會像打保齡球一樣被撞倒。警訊時，謝男供稱，他不熟悉淡水路況，當時趕送貨搶快，沒看到左轉燈號亮起就轉彎，等看到機車已來不及。訊後被依過失致死罪嫌送辦。

死者父母得知噩耗，在醫院哭得癱坐在地上，令人聞之鼻酸。宿父要求警方查出車禍真相，還愛女公道，他在警局見到肇事司機，還激動得衝過去要毆打對方，即時被阻攔。

親友說，宿女乖巧孝順，寒假期間從淡水住處騎二十多分鐘機車，到北市石牌的牙醫診所打工，貼補學費。同學則說，宿女外型亮麗、形象陽光，在班上人緣相當好，未料開學在即，卻遭遇不幸，同學、親友都不勝唏噓。


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