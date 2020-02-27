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嘉義吸毒男遇臨檢撞警落跑成功　警察凌晨攻堅！起出毒品

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▲警方查緝衝撞警方陳嫌時意外查獲毒品一批。（圖／讀者提供）

▲警方拂曉攻堅。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局八掌派出所巡邏員警，上個月21日下午13時30分在嘉義市西區南京路見AQK-**73號自小客貨車號牌怪異，加上駕駛眼神鬼祟形跡可疑，經查陳姓車主陳為毒品通緝犯，便進行攔查並通報線上警網。過程中，長榮派出所蘇姓女警趕赴民生北路、蘭井街口進行圍捕更被陳嫌開車衝撞，警方隨即對陳嫌車輛開六槍，但仍被逃脫，警方27日召開記者會宣布破案。

▲毒品通緝犯日前拒絕被攔查，駕車衝撞警方。（圖／讀者提供）

▲毒品通緝犯日前拒絕被攔查，駕車衝撞警方後逃逸。（圖／讀者提供）

案發後，嘉義市政府警察局隨即由第一分局組成專案小組持續追查陳嫌行蹤，經由調閱路口監視器過濾清查，循線查知陳嫌與接應逃逸藏匿躲藏黃姓女子，均為染有吸食毒品之治安顧慮人口，兩人四處躲藏，經專案小組成員跟監及埋伏多日，查知陳、黃租賃在嘉義市區汽車旅館藏匿。

▲警方查緝衝撞警方陳嫌時意外查獲毒品一批。（圖／讀者提供）

▲警方查緝衝撞警方陳嫌時意外查獲毒品一批。（圖／讀者提供）

警方不動聲色，漏夜調集特殊警力編組於清晨拂曉出擊，順利將陳姓毒品通緝犯及藏匿人犯黃女兩人一併擒獲，並當場查獲第一級毒品海洛因2包及第二級毒品安非他命1包及吸食器1組等物品，全案依妨害公務、傷害、藏匿人犯及毒品危害防制條例等罪嫌移送嘉義地方檢察署歸案偵辦。

嘉義市政府警察局第一分局分局長蘇玉坪表示，能順利查獲年前駕車衝撞警察的陳姓毒品通緝犯，並槓上開花查獲毒品，歸功於員警奮力不懈，讓逃犯無所遁形，展現警方努力維護治安決心。

嘉義市政府警察局局長張樹德獲悉第一分局查獲衝撞警察逃犯到案，第一時間也親自到第一分局偵查隊頒發「嘉警好蒡茶」，鼓勵員警士氣，同時也呼籲民眾平時周邊如發現可疑詐騙、盜竊、毒品犯罪等情事，隨時撥打110報案電話處理，確保市民生命財產安全，營造安全、幸福的嘉義市。

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