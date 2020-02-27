　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

研究跟不上變異速度　賴明詔：病毒比病毒學家聰明

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲賴明詔表示，病毒是比病毒學家更聰明的存在，會不斷進行變異。（圖／路透）

記者郭卉寧／綜合報導

被台灣學界譽為「冠狀病毒之父」的中研院院士賴明詔表示，冠狀病毒引發重大疫情的關鍵，其實在於人類侵犯大自然，並與存活在其中的病毒接觸，加上人類先前未曾看過這些病毒，在沒有抵抗力的情況下，才會被感染。他也提醒，病毒是比病毒學家更聰明的存在，會不斷進行變異，所以想保護自己，就該勤洗手，斷絕與病毒的往來。

賴明詔日前接受宅神朱學恒訪問時表示，他研究冠狀病毒40年，沒想過會成為全球或局部性的流行病，因為冠狀病毒並不會引起什麼疾病，所以當時也沒人對他們的工作感興趣，「但我就一直堅持下去，到2003年SARS爆發，發現冠狀病毒也可以引起這麼嚴重的疾病，所以我們之前的研究可以用來了解SARS發生的機制。」

請繼續往下閱讀...

▼賴明詔表示，冠狀病毒引發重大疫情的關鍵，在於人類侵犯大自然 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 中央研究院院士、冠狀病毒之父賴明詔 。（圖／記者崔至雲攝）

然而，冠狀病毒近20年來發生重大疫情，賴明詔指出，病毒原本與人類相安無事，但因為人類侵犯大自然、改變環境，結果就與病毒產生接觸，加上人類對這些病毒不了解，根本沒有抵抗力，所以才會發生疫情，像是愛滋病及SARS等，都是因此而出現的疾病。

賴明詔進一步表示，不要期待夏天的到來，因為病毒的存活和溫度沒有直接關係，「夏天的時候，大家活動空間比較廣，人和人的接觸比較少，所以才少發生呼吸性疾病。」他也表示，如果天天待在冷氣房內，對傳染性疾病也是沒有幫助的。

另外，賴明詔也說，保護自己就是保護別人，要多洗手增加抵抗力，畢竟病毒永遠比病毒學家厲害，無論再怎麼研發疫苗、研究病毒，都跟不上它們變異的速度，因此「人要學著和病毒和平共存」。

ET快訊
快訊／建中學生驚傳墜樓　全身傷送醫搶救
北市大醫院感染科醫師失聯　女兒租屋處破門...驚見已倒地身亡
北市保全「疑染不明肺炎」與街友互毆暈倒亡！採檢結果出爐
居家隔離14天...他好奇「租屋獨住怎買飯」　網秒解答
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

義大利旅遊警告！當地仍有317人　觀光局：未出團「扣必要費用後全額退費」

愛他就想獨占他！超愛吃醋星座女TOP4　牡羊天天緊迫盯人、處女嚴防情敵　

北市女猝死疑新冠肺炎　指揮中心：可協助檢驗、將進一步瞭解

她早就在「斜槓」！韓良露拍影片又寫女性主義專欄　逝世5週年特展

買不到布口罩自己做！新北市圖金山分館　免費出借縫紉機

MUZIK／表演可看　肺炎要防

研究跟不上變異速度　賴明詔：病毒比病毒學家聰明

奉俊昊vs韓德爾：《寄生上流》與《羅德琳達》諷意交織

台人一窩蜂排什麼印象最深？　網喊：衛生紙超沒道理...最經典一致推它

32例確診看護「多次往返樹林」！公所：東昇公園週遭全面消毒

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

義大利旅遊警告！當地仍有317人　觀光局：未出團「扣必要費用後全額退費」

愛他就想獨占他！超愛吃醋星座女TOP4　牡羊天天緊迫盯人、處女嚴防情敵　

北市女猝死疑新冠肺炎　指揮中心：可協助檢驗、將進一步瞭解

她早就在「斜槓」！韓良露拍影片又寫女性主義專欄　逝世5週年特展

買不到布口罩自己做！新北市圖金山分館　免費出借縫紉機

MUZIK／表演可看　肺炎要防

研究跟不上變異速度　賴明詔：病毒比病毒學家聰明

奉俊昊vs韓德爾：《寄生上流》與《羅德琳達》諷意交織

台人一窩蜂排什麼印象最深？　網喊：衛生紙超沒道理...最經典一致推它

32例確診看護「多次往返樹林」！公所：東昇公園週遭全面消毒

台北市議員王浩踢爆：社會局囤積11萬片口罩沒發

卓冠廷26日攜妻北上見游錫堃　洪慈庸今獲聘立法院顧問

銅鑼灣書店桂民海重判十年　陸委會：中共一貫手法打壓人權

張本渝凍卵7年「找不到男人！」　認了有曖昧對象...曝無法交往原因

境外IP貼假疫情+韓電影聳動劇照　「尸體、保安」用語露餡

中職／小龍女轉戰樂天　筠熹惡補百首應援　穿7要為猿帶來幸運

北市65歲醫「發燒上班」！工作3天神隱　女兒破門見屍崩潰

4歲兒子開學了…每天弄丟口罩！　蕭彤雯妙用「防丟失道具」網呼：超實用

598萬要賣屋！房主「原汁原味」上傳照片　家中超混亂場景全曝光

疫情惡化！外交部：義大利旅遊警示調升「紅色」

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

即／大甲媽祖遶境「延期」！

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

印尼籍染疫看護院外活動足跡曝！

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

新加坡「超強對策」回應台口罩禁令

確診看護臉書直播　醫院資訊全暴露

今高溫降10度雨區曝！連假天氣出爐下周濕冷降雨更明顯

波蘭旅客攜4000片　遭台北海關全數沒收

北東明高溫掉7°C！228連假天氣懶人包

確診印尼看護2醫院趴趴走　抖音直播高調洩密

快訊／白沙屯拱天宮：進香暫緩、延期

已跟媽祖上香稟告延期　顏清標證實了

更多熱門

相關新聞

確診往返樹林「東昇公園全面消毒」

確診往返樹林「東昇公園全面消毒」

新冠肺炎延燒，中央流行疫情指揮中心今（27日）公布案32外籍移工足跡，由於曾往返樹林火車站和東昇公園，樹林區公所提出緊急應變措施，針對東昇公園週遭，已派廠商於今晚18:30進行全面消毒，且派衛生所護理長及相關同仁至案例32居住處所進行相關處置。

隔離解除！大陸人高唱《我和我的祖國》慶祝

隔離解除！大陸人高唱《我和我的祖國》慶祝

陸文旅部：境外團客剩不到90人

陸文旅部：境外團客剩不到90人

安倍晉三要求「全日本中小學」進入停課狀態！

安倍晉三要求「全日本中小學」進入停課狀態！

你是哪一種？領得到補貼嗎？

你是哪一種？領得到補貼嗎？

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒冠狀病毒之父賴明詔朱學恒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／大甲媽祖遶境「延期」！

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

印尼籍染疫看護院外活動足跡曝！

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

檢疫頻失聯　侯友宜怒：自費隔離

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面