研究跟不上變異速度　賴明詔：病毒比病毒學家聰明

▲賴明詔表示，病毒是比病毒學家更聰明的存在，會不斷進行變異。（圖／路透）



記者郭卉寧／綜合報導

被台灣學界譽為「冠狀病毒之父」的中研院院士賴明詔表示，冠狀病毒引發重大疫情的關鍵，其實在於人類侵犯大自然，並與存活在其中的病毒接觸，加上人類先前未曾看過這些病毒，在沒有抵抗力的情況下，才會被感染。他也提醒，病毒是比病毒學家更聰明的存在，會不斷進行變異，所以想保護自己，就該勤洗手，斷絕與病毒的往來。

賴明詔日前接受宅神朱學恒訪問時表示，他研究冠狀病毒40年，沒想過會成為全球或局部性的流行病，因為冠狀病毒並不會引起什麼疾病，所以當時也沒人對他們的工作感興趣，「但我就一直堅持下去，到2003年SARS爆發，發現冠狀病毒也可以引起這麼嚴重的疾病，所以我們之前的研究可以用來了解SARS發生的機制。」

請繼續往下閱讀...

▼賴明詔表示，冠狀病毒引發重大疫情的關鍵，在於人類侵犯大自然 。（圖／記者崔至雲攝）



然而，冠狀病毒近20年來發生重大疫情，賴明詔指出，病毒原本與人類相安無事，但因為人類侵犯大自然、改變環境，結果就與病毒產生接觸，加上人類對這些病毒不了解，根本沒有抵抗力，所以才會發生疫情，像是愛滋病及SARS等，都是因此而出現的疾病。

賴明詔進一步表示，不要期待夏天的到來，因為病毒的存活和溫度沒有直接關係，「夏天的時候，大家活動空間比較廣，人和人的接觸比較少，所以才少發生呼吸性疾病。」他也表示，如果天天待在冷氣房內，對傳染性疾病也是沒有幫助的。

另外，賴明詔也說，保護自己就是保護別人，要多洗手增加抵抗力，畢竟病毒永遠比病毒學家厲害，無論再怎麼研發疫苗、研究病毒，都跟不上它們變異的速度，因此「人要學著和病毒和平共存」。