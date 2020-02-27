外籍看護染疫「足跡將公布」　指揮中心15:30最新說明

生活中心／綜合報導

台灣昨天新增一例新冠肺炎確診個案，是第27例住院期間的30多歲非法外籍女看護，由於她還去另一醫院接看護工作，外界憂心恐成院內感染破口。中央流行疫情指揮中心今天（27日）下午3點30分將召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。

出席這次記者會的包括指揮中心指揮官陳時中、執行官周志浩、監測應變官莊人祥以及衛福部醫事司司長石崇良、內政部次長陳宗彥、警政署刑事警察局副局長朱宗泰、法務部調查局副主任劉家榮。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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新北家庭群聚案第一名被確認的8旬老翁（案27）住院期間的印尼籍看護在昨天也確認染疫，這是台灣第32例確診個案。根據指揮中心公布，個案為30多歲女性，屬於非法外籍看護，除2/11至2/16期間照護案27之外，其後還去另一醫院接看護工作，由於個案有些活動史仍不清楚，指揮中心正在清查院外活動足跡，不排除直接公布清單請民眾注意。

另外，行政院長蘇貞昌今天上午在院會中裁示，指揮中心提升為一級開設，指揮官仍是衛福部長陳時中。政院發言人Kolas Yotaka 轉述，蘇貞昌聽取陳時中建議，在可能發生重大疫情前先提升指揮中心開設層級，做好社區感染準備。

▲▼截至昨日，台灣確診個案為32例。（圖／曾梓倩、陳昱璇製）

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