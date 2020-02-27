Google透露Gmail防毒絕招！每周掃描超過3000億個附檔　成功阻止99.9%威脅

▲Gmail使用新的掃描儀偵測惡意攻擊檔案。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

隨者科技越來越發達，垃圾郵件、網路釣魚詐騙、惡意攻擊隨處可見，Google為了阻止駭客對 Gmail 用戶的攻擊，公司正在藉助深度學習功能，來掃描郵件中的惡意附件，藉此保護用戶。Google宣稱，能夠阻止超過99.9％的威脅。

Google表示，Gmail可以保護用戶的郵件免受垃圾郵件、網絡釣魚和惡意軟件的侵害。由於現有的機器學習模型在執行此操作方面非常有效，並且結合其他保護措施，能夠阻止超過99.9％的威脅傳送到Gmail信箱。

Gmail的惡意軟體掃描程式每周處理超過3000億個附件，為了保持領先地位，Google一直在使用新的掃描儀，該掃描儀還會使用機器學習來改進檢測。自掃描儀啟動以來，Google已將Office文件的檢測速度提高了10％，不過在對抗突發性攻擊的情況下，功率可暴增 150% 。

此外，Google表示，針對Gmail用戶的所有惡意軟體中，有58％來自惡意檔案，其中絕大部分來自Office檔案。

不過新的附件掃描儀仍處於起步階段、且僅側重檔案層面，因而在保護用戶的隱私方面，還有很大的成長空間。