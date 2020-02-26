案24北部婦群聚結案「感染源未明」　醫師：疫調有極限「再找浪費力氣」

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

案24北部60多歲婦人引起的家庭群聚案今（26）日宣告結案，但感染源仍屬未知。醫師表示，疫調有其極限，一直找感染源是浪費力氣；另有醫師表示，該案發生後已逾2個潛伏期無新增病例，顯示沒有進一步傳播的可能性。

案24在1月22日出現症狀，29日到急診被診斷肺炎，30日收治住院，一直到2月17日醫院配合指揮中心擴大篩檢進行採檢，19日確診。調查她過去兩年沒有出國史、平常生活也單純，感染來源不明；後續調查接觸者853人，檢驗24 2人其中2人確診。

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確診個案分別是她同住次女以及曾經探病的外孫女，另外大女兒（外孫女母親）雖然三次檢驗陰性，因有咳嗽症狀且和個案密切接觸，列為「極可能病例」。陳時中表示，感染來源會持續分析，但不強烈追蹤，且由於可能案件都已經超過潛伏期，整體來說該案沒有向社會擴展之虞，故宣布結案。

▲新冠肺炎案24家庭群聚調查結案。（圖／指揮中心提供）

台灣感染症醫學會理事長、台大小兒部主任黃立民受訪表示，疫調有其極限，尤其個案發病至今已經過了很久，只會越來越難追，如果繼續做下去只是浪費力氣，而找不到感染源，可能就是社區感染。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬指出，與案24相關病例數並沒有突然暴增，顯示社區中帶病毒的人不多，並未散播出去；該案發生後已逾2個潛伏期無新增病例，顯示沒有進一步傳播的可能性。

黃立民坦言，指揮中心已承認有國內有零星的社區感染，但還沒有一個明顯的傳播鏈，家庭內的感染都還算能掌控之中，以今日新增外籍看護工染仍屬於家庭內感染。最怕是家庭以外開始傳播，例如馬拉松、教會活動等，他也示警，這個病毒不會永遠在家庭內，只能盡力防堵。

▲案24家庭群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）