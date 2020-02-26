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北韓官方堅持0確診　向民眾撂狠話：「別讓自滿為國家帶災難」逼絕對服從防疫！

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▲▼ 北韓防疫人員出動，對抗新冠肺炎。攝於2020年2月15日。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓防疫人員出動對抗新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球傳出疫情，東北亞地區南韓、日本可以說是重疫區，但北韓至今尚未傳出「官方確診」，日前曾有7例確診之說，但遭到否認，如今北韓官方媒體釋出消息表示，希望北韓人民服從國家領導，對於疫情需要保持高度警戒。外界憂，北韓若是隱匿病情，恐怕將造成不可收拾的結果。

根據《韓聯社》引述北韓《勞動新聞》指出，北韓官方近日呼籲北韓人民應該要服從中央公衛委員會的統一領導與國家防疫措施，「不要在室內及室外大型集會外，還要對人民展開檢驗、篩檢，此外進口貨物部分也要嚴格檢查，任何自滿的情緒都可能保持不可逆的後果。」

此外《勞動新聞》也25日指出，「希望北韓人民不要降低警戒，因為一次疫情爆發就可能讓國家承擔災難性的後果」，目前北韓對於外國旅客需要檢疫30天，另外原先4月要舉辦的平壤國際馬拉松，原本要紀念金日成而辦，如今也宣布取消。

聯合國安理會26日也表示，雖北韓仍在制裁狀態，但為因應全球受到新冠肺炎影響，若北韓需要醫療性物資、團體深入，也可以作為制裁的例外措施，並且將持續關注北韓是否出現疫情瑀狀況。

截至24日，北韓政府為防止新冠肺炎擴散，已隔離約380名外籍人士，其中包括駐北韓外交官、商貿人士，並進行醫療檢測與監控，北韓在中國爆發疫情不久後隨即關閉對中邊境，雖官方尚未有確診傳出，但也讓外界擔憂醫療體系是否足以支撐這場全球性浩劫。

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