台灣2019空氣品質勝中韓　金門及高雄汙染最嚴重

▲印度首都新德里為2019年PM2.5汙染最嚴重的城市。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭卉寧／綜合報導

環保團體「綠色和平」（Greenpeace）和空氣監測公司「IQAir Group」表示，2019年全球200個受細懸浮微粒（PM2.5）汙染最嚴重的城市，有將近9成位於中國及印度，若依照國家或地區來排名，孟加拉為汙染最嚴重的國家，其次為巴基斯坦、蒙古等，中國則落在第11名，而長年受霧霾影響的南韓排在第26名，至於台灣、日本及美國則分別排在第58名、73名與87名。

綠色和平及IQAir Group發表《2019年全球空氣品質報告》，內容收集將近5000個國家的監測空汙數據後，發現受到PM2.5汙染最嚴重的國家為孟加拉，接著是巴基斯坦、蒙古、阿富汗、印度、印尼、巴林等，其中中國排名第11名，深受霧霾影響的南韓落在第26名，台灣則是位居第58名，排名遠優於中韓。

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▼台灣去年平均PM2.5濃度為每立方公尺17.2微克。（圖／翻攝自IQAir《2019年全球空氣品質報告》）

至於台灣各城市的空汙排名，以金門的汙染最嚴重，其他依序則是高雄、台南、豐原、嘉義市、雲林、南投、屏東、連江、彰化、台中、新店、苗栗、桃園、新竹、新北、台北、澎湖、基隆，受汙染較低的則是宜蘭、花蓮及台東。

另外，在人口數1000萬以上的大都市中，PM2.5濃度最高的是印度首都新德里，其次依序為巴基斯坦的拉合爾、孟加拉首都達卡、印度加爾各答、中國臨沂和天津、印尼雅加達，以及中國武漢、成都、北京等地。

報告指出，中國各城市的平均PM2.5濃度雖與前年及去年（2019）下降20%，但在全球200個受汙染最嚴重的城市中仍占有117個名額；而南韓則是經濟合作暨發展組織（OECD）的36個國家中，受汙染最嚴重的國家。

不過，IQAir Group執行長法蘭克（Frank Hammes）表示，非洲和多數中東國家因為缺乏數據，而難以評估受汙染的情況，「非洲這個擁有13億人口的大洲，目前只有不到100個監測站可提供PM2.5數據。」