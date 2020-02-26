　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣2019空氣品質勝中韓　金門及高雄汙染最嚴重

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼空汙,印度。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度首都新德里為2019年PM2.5汙染最嚴重的城市。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭卉寧／綜合報導

環保團體「綠色和平」（Greenpeace）和空氣監測公司「IQAir Group」表示，2019年全球200個受細懸浮微粒（PM2.5）汙染最嚴重的城市，有將近9成位於中國及印度，若依照國家或地區來排名，孟加拉為汙染最嚴重的國家，其次為巴基斯坦、蒙古等，中國則落在第11名，而長年受霧霾影響的南韓排在第26名，至於台灣、日本及美國則分別排在第58名、73名與87名。

綠色和平及IQAir Group發表《2019年全球空氣品質報告》，內容收集將近5000個國家的監測空汙數據後，發現受到PM2.5汙染最嚴重的國家為孟加拉，接著是巴基斯坦、蒙古、阿富汗、印度、印尼、巴林等，其中中國排名第11名，深受霧霾影響的南韓落在第26名，台灣則是位居第58名，排名遠優於中韓。

請繼續往下閱讀...

▼台灣去年平均PM2.5濃度為每立方公尺17.2微克。（圖／翻攝自IQAir《2019年全球空氣品質報告》）

▲▼2019全球空氣品質出爐。（圖／翻攝自IQAir《2019年全球空氣品質報告》）

至於台灣各城市的空汙排名，以金門的汙染最嚴重，其他依序則是高雄、台南、豐原、嘉義市、雲林、南投、屏東、連江、彰化、台中、新店、苗栗、桃園、新竹、新北、台北、澎湖、基隆，受汙染較低的則是宜蘭、花蓮及台東。

另外，在人口數1000萬以上的大都市中，PM2.5濃度最高的是印度首都新德里，其次依序為巴基斯坦的拉合爾、孟加拉首都達卡、印度加爾各答、中國臨沂和天津、印尼雅加達，以及中國武漢、成都、北京等地。

報告指出，中國各城市的平均PM2.5濃度雖與前年及去年（2019）下降20%，但在全球200個受汙染最嚴重的城市中仍占有117個名額；而南韓則是經濟合作暨發展組織（OECD）的36個國家中，受汙染最嚴重的國家。

不過，IQAir Group執行長法蘭克（Frank Hammes）表示，非洲和多數中東國家因為缺乏數據，而難以評估受汙染的情況，「非洲這個擁有13億人口的大洲，目前只有不到100個監測站可提供PM2.5數據。」

ET快訊
好市多愣見「檳榔量販包」1盒300up　真相超驚喜…網狂推：
「全世界欠武漢人民一次」　WHO專家：若感染想在中國治療
顏清標宣布遶境如期舉行　侯友宜：不適宜
顏清標宣布遶境如期舉行　內政部回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

觀光人才培訓計畫開跑！參訓「1小時補158元」　每單位最高補300萬

影／行走的巨型消毒器！「霧砲」39顆噴頭齊發　取代人工噴灑效率翻倍

一片5元…鄉民「台灣口罩全世界最便宜？」　他搬出經濟學：遠超帳面價格

無懼新冠肺炎…2020台南古都國際馬拉松1萬4千人3月1日開跑

疫情延燒校園　台大杜鵑花節改線上、政大徵才活動停辦

禁學生共食！班導分享開學防疫心得「真的累爆」　同行淚推：下班直接昏迷

「沒戴口罩像犯法」！她一早搭火車　大媽見狀秒嗆：你憑什麼上車…網戰翻

台灣2019空氣品質勝中韓　金門及高雄汙染最嚴重

顏清標宣布「大甲媽祖遶境照常舉行」　醫提3點建議！

《金瓶梅》被詆毀原因不只是淫蕩　蔡詩萍：我們都委屈了「蘭陵笑笑生」

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

觀光人才培訓計畫開跑！參訓「1小時補158元」　每單位最高補300萬

影／行走的巨型消毒器！「霧砲」39顆噴頭齊發　取代人工噴灑效率翻倍

一片5元…鄉民「台灣口罩全世界最便宜？」　他搬出經濟學：遠超帳面價格

無懼新冠肺炎…2020台南古都國際馬拉松1萬4千人3月1日開跑

疫情延燒校園　台大杜鵑花節改線上、政大徵才活動停辦

禁學生共食！班導分享開學防疫心得「真的累爆」　同行淚推：下班直接昏迷

「沒戴口罩像犯法」！她一早搭火車　大媽見狀秒嗆：你憑什麼上車…網戰翻

台灣2019空氣品質勝中韓　金門及高雄汙染最嚴重

顏清標宣布「大甲媽祖遶境照常舉行」　醫提3點建議！

《金瓶梅》被詆毀原因不只是淫蕩　蔡詩萍：我們都委屈了「蘭陵笑笑生」

Google跟微軟Edge搶用戶　彈出視窗提醒網友下載Chrome瀏覽器

國道五楊高架「後車叭叭叭」他急煞擋　男持鐮刀威嚇！下場慘

首例直播主賣口罩被查獲！他「100片賣1500元」　直播狂嗆：我是發國難財達人

住農田旁！猛燒稻草「呼吸困難熏醒」　人妻崩潰寶寶剛出生：遲早肺癌

觀光人才培訓計畫開跑！參訓「1小時補158元」　每單位最高補300萬

新天地教會曝：教主兄病逝大南醫院前「確認罹肺炎」！　院內感染已7死

迪士尼CEO「突然換人」　15年內併購皮克斯、漫威、福斯「市值暴增4倍」

狡猾病毒「誤導感染症狀」　陸研究：最慢8天發熱延遲早治

曾訪大邱慶北…日擬禁止入境！鎖定海外人士實施　傳安倍下午批准

摩鐵續攤硬上女性好友！　工廠小開賠146萬求原諒獲緩刑

生活熱門新聞

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

26℃→17℃濕涼大變天！降雨熱區出爐

大甲媽遶境續辦！但不排除延期「媽祖很期待外出訪友」

大甲媽「3條件」如期遶境　先停辦起駕宴

台灣「無肺炎症狀確診」比例驚人　揭關鍵抗疫3部曲

網算數學學測「選填A題」崩潰：根本國小程度

27歲男「沒車沒房、存款10萬」算慘嗎？

抗煞護接任務秒拿證件　接回血友病童

保生大帝也取消！醫護粉專籲放過媽祖

首例強制安置！北市1名居家檢疫者「第二次趴趴走」被逮

今年首例境外移入茲卡！40多歲北部男曾赴泰國

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面