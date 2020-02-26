嘉縣成立24小時關懷服務中心　公務人員條件式管制出國

▲嘉縣防疫再升級，成立｢嘉義縣政府關懷服務中心｣。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣因應疫情變化，25日召開第4次應變會議，建立室內活動停辦規範，並成立｢關懷服務中心｣提供24小時專線服務；縣長翁章梁也特召集嘉義長庚、大林慈濟、衛生福利部朴子醫院、灣橋榮民醫院等4大醫院，說明院內目前因應整備作為。

▲嘉縣防疫第四次跨局處會議。（圖／記者翁伊森翻攝）

為防堵社區感染、落實居家隔離或檢疫，縣府將成立｢嘉義縣政府關懷服務中心｣，整合衛生、警政、社政及民政等各單位，設置24小時服務專線05-3621150，提供居家檢疫者就醫協助、急難疏困、物資提供、轉介送餐、勞資權益及心理諮商轉介等；並發放「居家防疫安心包」讓鄉親安心渡過14天檢疫期。

未來將由30家醫療機構提供「居家隔離及檢疫通訊診療」服務，民眾可透過「手機視訊」由醫師提供診療服務，再由家屬或代理人攜帶健保卡、隔離或檢疫通知單前往診療院所拿藥。

翁章梁指出，嘉義縣雖目前無確診案例，但疫情仍然發展中；各個局處都要提高警覺，務必熟悉自己的權責，若發生疫情時才能發揮最高能量。25日跨局處整備會議，也請4大醫院前來報告院內相關的籌備情況、防疫作為，並要求醫院拉高醫療機構整備措施。

另外，並擬訂｢各機關室內活動停辦規範｣，如嘉義縣出現確診無法釐清感染源有社區感染之虞，100人以上的室內集會活動，則應依規定辦理。

衛生局呼籲，民眾若收到居家隔離或居家檢疫通知單，應確實遵守居家隔離或檢疫14天規定，關懷服務中心將陪伴鄉親渡過14天的居家檢疫隔離期，期間內需配戴口罩、肥皂勤洗手、避免觸摸眼口鼻，做好個人衛生。

此外人事處24日宣布，所屬機關學校公務同仁自109年2月24日起，除公務行程外，應暫緩一切出國活動。旅遊疫情建議「第三級警告」地區，一律禁止員工前往；「第二級警示」及「第一級注意」地區，則應專案報准，始得前往。

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