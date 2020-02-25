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韓國新冠疫情往北蔓延　慶尚北道新增病例首度超過大邱

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▲全身防護裝備的防疫人員，周一在首都圈的富平區進行消毒。據指出，韓國新冠肺 炎疫情有從大邱往北發展的趨勢。（圖／達志影像／美聯社）

全身防護裝備的防疫人員，周一在首都圈的富平區進行消毒。據指出，韓國新冠肺炎疫情有從大邱往北發展的趨勢。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

韓國「中央防疫對策本部」周二(25日)通報，截至當天上午9點，韓國較前一天新增60例新冠肺炎確診病例。在60例新增病例中，大邱市16例，廣尚北道33例。其餘病例分別發生在京畿道(5例)、釜山市(3例)、首爾市(2例)及和慶尚南道(1例)。

其中一半以上的新病例集中在慶尚北道，這也是慶北新增病例首度超過大邱。「韓聯社」分析：這或許是病毒傳播正在從大邱擴展到慶北的跡象。

目前，韓國80%確診病例集中在大邱市及相鄰的慶尚北道。兩地分別有兩個主要的傳染發生地：「新天地」大邱教會及慶尚北道清道郡大南醫院。與這兩個地方有關的確診病例分別為456例和113例。

之前大邱市「新天地」教會發生的「超級傳播事件」吸引了大部分媒體及公眾的注意力。然而跟大邱相鄰、僅半小時車程的慶尚北道清道郡大南醫院或許更加值得關注。截至目前，韓國8例死亡病例中，6例均為大南醫院的患者。

據之前韓國防疫部門的調查，引發大邱市「新天地」教會發生的「超級傳播事件」的第31號病例曾在2月初到過該家醫院，參加了「新天地」教會創始人李萬熙胞兄的葬禮。該名病患在大南醫院住院5天後死亡，葬禮持續了3天。不過，目前仍不能確定第31號病例是否在大南醫院期間被感染。疾控部門對大南醫院內的感染途徑也還不清楚。

調查顯示，大南醫院的許多病患最早從1月25日就開始顯示新冠病毒感染相關症狀，例如發燒和咳嗽。韓國首例新冠肺炎死亡病例即發生在該所醫院。目前，清道醫院的所有感染患者都來自一個封閉的病房區域，總數為113人，其中包括9名醫務人員。

「韓聯社」周二報導指出，從1月底到2月中旬，該病房的患者透過郊遊跟外界進行了多達25次的接觸。另一方面，大邱的病例增加仍沒有停止跡象。

大邱市政府宣布：即日起將在兩周內對2.8萬名出現疑似症狀的人員進行檢測，當中包括發生「超級傳播事件」的「新天地」大邱教會的所有會眾。「韓聯社」報導稱，預計幾天內，隨著對大邱「新天地」教會所有相關人員完成檢測，或許會迎來確診潮。

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