潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官：現在沒旅遊史完蛋啦！它就跟流感一樣

▲王任賢認為，社區感染最擔心的是大爆發，病患會迅速增加，到時台灣醫療資源一定會不夠。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）一般潛伏期大約在14天以內，但大陸廣州一名患者卻在隔離14天後出現症狀，潛伏期長達27天。對此，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢認為，新冠病毒有可能會躲過人體的免疫系統，加上病毒數少的話，初期根本偵測不出來，但目前都還只是個案。現在台灣出現無出國史的確診案例，讓外界擔心是否可能出現社區感染？他說，「現在沒有旅遊史完蛋啦，它就跟流感一模一樣」，應清空部分醫院，或規劃預備空間讓確診病患集中治療。

新冠肺炎各國確診病患持續增加，病毒傳染力超乎想像。曾在SARS期間，擔任疾管局中區防疫指揮官的王任賢接受《東森新聞》訪問認為，新冠病毒特性勝過當年SARS，基本上傳染力強，但死亡率就相對的低，因它真正變成重症的比例比較低一點。

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新冠病毒傳染力強、致死率低，一旦進入到人體內，該如何判斷潛伏期有多長？王任賢表示，大部分潛伏期大概5到7天，「我們說的14天已經是最長潛伏期了」，但偶爾有些病例可以到24天，這在醫學上還沒有定論，目前還是個案。

▲▼紅外線體溫儀。（圖／東森新聞）

在大陸廣州就有一名患者隔離14天後才出現症狀，直到被確診已經超過27天。大陸國家衛生健康委員會專家鍾南山也發現，1099例當中有一例出現24天的潛伏期，讓大家懷疑病毒的潛伏性。

王任賢指出，新冠病毒可能比較奇怪一點，可能會躲過免疫的攻擊，所以存在時間會長一點，「或者是它躲過免疫的攻擊，它產生的症狀也比較輕，所以我們在初期的時候根本偵測不到它。」

一般潛伏期大約在14天以內，但現在台灣出現無出國史的確診案例，讓外界擔心是否可能出現社區感染？王任賢說，「現在沒有旅遊史完蛋啦，你根本不知道，它就跟流感一模一樣，那我怎麼從芸芸眾生流感裡面，給它篩出來勒？我們沒辦法在一個禮拜內，蓋出一個火神山醫院跟方艙醫院，所以這時候我們就必須開始做病房的清空，部分清空或是全部清空，以來接受這樣的病人。」

王任賢認為，社區感染最擔心的是大爆發，病患會迅速增加，到時台灣醫療資源一定會不夠，應清空部分醫院，或規劃預備空間讓確診病患集中治療；接著防疫政策應從偵測病毒轉向防護準備，否則從社區一旦變成家庭感染，疫情可能會一發不可收拾。

▼王任賢指出，新冠病毒可能比較奇怪一點，可能會躲過免疫的攻擊，所以存在時間會長一點。（圖／東森新聞）