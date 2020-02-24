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3月1日上路！　金管會出手管目標到期債保單祭出2大限制

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會對連結目標到期債券基金的投資型保單祭出2大限制，3月1日起正式上路。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（24）日發布最新法令函釋，對連結目標到期債券基金的投資型保單祭出2大限制，債券投資等級須在BBB+級以上，且占資產價值比不到超過4成，預計3月1日起正式上路。

金管會近年來整頓高利儲蓄險亂象，市場預估目標道期債投資型保單將會取代儲蓄險，常常喊出年報酬率達4%至6%，受到不少保戶青睞，但由於風險太高，因此為保護投資人，將設下2大限制，包括投資債券的投資等級，以及所占的比率，藉此降低目標道期債的保單風險，連帶影響報酬率。

金管會今天發布修正「投資型保險專設帳簿保管機構及投資標的應注意事項」，也就是對連結目標到期債券基金投資型保單設下2大限制，首先是所連結的標的必須是BBB+以上的債券，等於是與壽險公司投資限制一樣必須投資BBB+級以上的債券。

再者，即使投資BBB+級的債券也不可以超過淨資產價值（淨值）的4成，也就是投資BBB+級的債券不得超過4成，其他超過60%要是更高等級的債券，因此未來目標到期債基金連結標的風險不能夠太高，以確保投資人的權益。

金管會保險局官員表示，先前邀請壽險業者開會討論，且已達成確定會增訂目標到期債券基金保單的監理措施，自3月1日起壽險公司要推出的目標到期債券基金投資型保單，必須符合規定。

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