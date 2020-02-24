壽險業「保費懸崖」驚見史上單月最慘紀錄！1月新契約保費年減37.8％　兩大原因曝光

▲據壽險公會統計，今年1月初年度保費收入減少37.8%。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

受保險新規定影響，壽險吸金力道放緩！壽險公會表示，今年1月壽險業總保費收入達2960.78億元，年減16.6%；其中，初年度保費（新契約保費）收入909.65億元，年減37.8%，包括傳統型保單、投資型保單，年減幅度都超過30%，創下史上單月「最慘衰退」紀錄。壽險公會分析，1月新契約保費收入大幅減少有兩大原因。

根據壽險公會資料統計，今年1月壽險總保費收入達2960.78億元，年減16.6%；其中，初年度保費收入909.65億元，年減37.8%，續年度保費收入2051.13億元，年減1.8%。

區分傳統型商品與投資型商品作分析，傳統型商品1月保費收入達2737.27億元，年減15.8%；其中初年度保費收入750.29億元，年減39%，續年度保費收入1986.98億元，年減少1.7%。

壽險公會表示，傳統型商品1月初年度保費收入，較去年同期減少39%，主要是受到保單責任準備金利率下調1碼、利變型保單宣告利率走低及預計今年7月實施「合約服務邊際」（CSM）的新規定下，影響傳統型保單買氣不佳。

▲1月初年度保費收入909.65億元，年減37.8%，創史上單月最慘衰退紀錄。（圖／pixabay）

另一方面，投資型保險商品保費收入223.51億元，佔總保費收入7.5%；其中初年度保費收入159.36億元，較去年度減少31.7%，續年度保費收入64.15億元，較去年減少5.3%。

對於投資型保單1月初年度保費收入，相較去年同期減少31.7%，壽險公會指出，保險局將就先前銷售主力的目標到期債券基金投資型保單擬訂新管理措施，規定基金投資的所有債券，必須是BBB+級以上，即便投資BBB+級的債券，最多也不能超過基金淨值的40%，以致連結保單的基金收益減少，直接影響投資型保單業績。

以不同險種統計顯示，初年度保費收入衰退最慘的是佔比83.8%的壽險，僅達762.54億元，較去年度減少41.3%；其次為佔初年度保費收入僅1%的傷害險，年減14%；健康險佔初年度保費收入4.1%，僅達37.72億元，年減13.2%；至於佔初年度保費收入11%的年金險，則僅100.44億元，年減8.1%。

此外，以通路業績表現觀察，壽險公司本身行銷體系佔43.37%；銀行經代保代通路佔46.31%；傳統保險經紀人、保險代理人僅佔10.32%。銀行經代保代通路的初年度保費收入占率高於壽險公司自身行銷體系通路。

至於保險通路的消長，壽險公會表示，若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司自身行銷體系通路之比率為2.65：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。