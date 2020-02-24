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「意外沒有徵兆」高資產族群超怕變故衝擊！AIA友邦人壽：善用保險工具完成財富傳承

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▲美元，美金，鈔票，紙鈔，金錢，錢，貨幣。（圖／pixabay）

▲AIA友邦人壽推出美元保單。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

肺炎疫情爆發，造成全世界恐慌，也引起許多中高資產族群開始規劃家族財富傳承問題，打拚事業版圖之餘，更重視家人生活，只怕人生中遇到沒有任何徵兆的變故。AIA友邦人壽表示，家族財富傳承的規劃有其複雜度，若想在短時間內先為家人鎖定部分財產做為傳承，保險商品實為可以簡單執行的金融工具。

許多中高資產客戶常因覺得財富傳承安排仍很遙遠，因此未提前規劃，直到出現變故而錯失良機，造成財富損害或家庭紛爭。AIA友邦人壽總經理侯文成表示，「計畫趕不上變化」往往在錯失了機會和時間後，影響自己、家人、甚至整個家族未來的安定幸福，以及多代子孫的隱形財富。

「生命無常，我們能做的就是馬上著手安排，隨時都能立即啟動的資產傳承計畫。」侯文成說，可以利用保險商品，簡單地將資產和諧且完整的傳承給後代，壽險的保障規劃便是一項符合中高資產族群思考的傳承工具。

▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／記者楊絡懸攝）

▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／記者楊絡懸攝）

以AIA友邦人壽的美元保單為例，如「友邦人壽守富人生美元利率變動型終身壽險」、「友邦人壽三富人生美元利率變動型終身壽險」，職業等級1至3級最高投保金額可達1000萬美元，能確保指定的受益人在被保險人事故發生後的財務保障，降低事故風險產生的衝擊。

另一方面，要保人擁有一定程度的選擇性，透過保單可以指定多名受益人及保險金分配順位，也可彈性變更保險金受益人、身故保險金可設定為分期定期10年或20年給付，甚至是每一受益人可領取的身故保險金分配比例。

此外，商品還有「回饋分享金」的設計，當每年宣告利率大於預定利率時，便有機會獲得回饋分享金，協助資產成長累積，讓財富傳承達到穩定、安全的目標。

侯文成指出，當中高資產族群逐漸步入老年，就必須要關注家族財富的配置與傳承需求，其關鍵就在於家族傳承和保障。他認為，保險商品具有資產隔離和保護、財富傳承、資產配置等作用，因此透過設計良好的壽險商品或規劃完善的保險配置，可讓高資產族群達到管理資產與傳承的目標。

【延伸閱讀】

台灣超級富豪高達1781人！AIA友邦人壽瞄準高資產族群：今年保險市場可望更勝去年

幫助高資產族群「代代永富」！AIA友邦人壽規劃完善保險配置　實踐財富傳承保障

 
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