　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

疑似iOS 14介面曝光！iPhone App多工處理變成iPad風格

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲疑似iOS 14多工介面曝光。（圖／翻攝自91mobiles）

▲疑似iOS 14多工介面曝光。（圖／翻攝自91mobiles）

 記者王曉敏／綜合報導

預期蘋果將於6月的WWDC（全球軟體開發者年會）上發表iOS 14等作業系統更新，而稍早前知名爆料大神Ben Geskin釋出一支疑似為iOS 14的實機操作影片，影片中展示了iPhone多工處理畫面，與iPad的多工後台風格相當類似。

與當前iPhone X以上機款開啟多工是「從底部往上滑」的手勢不同，影片中可以看到，使用者是將「往下滑動」。而顯示出來的多工頁面則為方塊狀，一個畫面將顯示4款App，向右滑動可查看其它App。若用戶欲強制關閉App則同樣是將該App往上滑掉。

此外，將影片以慢速播放時可以看到，使用者欲滑掉App Store時，其畫面上顯示了一個鎖頭符號，使用者無法直接向上滑掉該App，隨後，使用者將App些微「往下滑」，疑似解鎖後，即可向上滑動關閉App。目前尚無法得知該功能是不是用於鎖定App，以防止用戶誤將App關閉。

值得一提的是，目前有一款名為「NewGridSwitcher」的插件可將iPhone的切換成與iPad相同的多工處理風格，整體畫面與Ben Geskin釋出的影片相當類似。

目前有關於iOS 14的資訊知之甚少，此前有外媒透露蘋果正考慮開放用戶將第三方瀏覽器、電子信箱App取代系統內置的Safari及郵件App作為預設，也打算開放智慧音箱HomePod播放第三方音樂服務的歌曲，最快將在iOS 14上實現。

iOS 14將「開門」？蘋果擬允許開放第三方App作為預設

ET快訊
連千毅蹲苦牢「心繫疫情」！緊急委託律師做這件事
吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！代班名單驚見金鐘主持人
學測數學命題疏失「滿級分人數暴增」　大考中心主任請辭獲准
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

疑似iOS 14介面曝光！iPhone App多工處理變成iPad風格

連駭客都生氣！國外企業不理會網站漏洞提醒　駭客獲悉乾脆寄信警告消費者

realme旗艦5G手機揭曉　X50 Pro 5G入手價不用2萬元

Sony新機亮相！首款5G手機Xperia 1 II搭載蔡司鏡頭　有3.5mm耳機孔

三星龜尾廠下午已復工！主要生產Galaxy Fold和Galaxy Z Flip　占整體手機比重低

蘋果春季發表會傳亮相「4新品」　百貨庫存系統疑洩漏新品資訊與價格

Google遭美國檢方起訴　指控非法收集學生個資...Google澄清學校有控制權

蘋果禁書熱賣！　德國App Store離職經理新書擠入亞馬遜熱銷榜

華為新機發布在即　Google警告用戶勿自行安裝GMS

影／深藍背蓋、螢幕尺寸選擇多　2020高階iPhone六大亮點一次看

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

疑似iOS 14介面曝光！iPhone App多工處理變成iPad風格

連駭客都生氣！國外企業不理會網站漏洞提醒　駭客獲悉乾脆寄信警告消費者

realme旗艦5G手機揭曉　X50 Pro 5G入手價不用2萬元

Sony新機亮相！首款5G手機Xperia 1 II搭載蔡司鏡頭　有3.5mm耳機孔

三星龜尾廠下午已復工！主要生產Galaxy Fold和Galaxy Z Flip　占整體手機比重低

蘋果春季發表會傳亮相「4新品」　百貨庫存系統疑洩漏新品資訊與價格

Google遭美國檢方起訴　指控非法收集學生個資...Google澄清學校有控制權

蘋果禁書熱賣！　德國App Store離職經理新書擠入亞馬遜熱銷榜

華為新機發布在即　Google警告用戶勿自行安裝GMS

影／深藍背蓋、螢幕尺寸選擇多　2020高階iPhone六大亮點一次看

快訊／新加坡再添1例「新冠肺炎」確診　累積確診90例

台灣保育史上最慘案件！　​​東北角7海龜同天死亡被冲上岸

落實行動治理走訪土城區里長座談　侯友宜發「居家防疫關懷包」

世衛首派專家團訪方艙醫院　衛健委：未來繼續加強合作

中西醫結合對抗新冠肺炎！北京衛健委：中醫藥治療總有效率為92%

潛伏期20天！陸女「武漢返鄉」確診　曾2度到同學家吃飯

影／金融股值得存股嗎？　達人不建議

公股金控首家！確保業務不中斷　兆豐金啟動異地備援計畫

福德正神聖誕　土城埤林廣福宮獲贈「護國佑民」匾額

上司偷吃下屬妻…傳訊「我結紮了」火力全開沒在怕　綠帽夫一看崩潰

3C家電熱門新聞

2020高階iPhone六大亮點一次看

蘋果4新品遭曝光　可能在春季發表會登場

蘋果下一款平價機不叫iPhone 9

華為新機發布在即　Google警告用戶勿自行安裝GMS

Sony首款5G手機Xperia 1 II亮相

索尼學生機L4搶先旗艦產品亮相

蘋果春季發表會傳亮相「4新品」　百貨庫存系統疑洩價格

三星龜尾廠下午已復工！生產Galaxy Fold和Z Flip　占整體手機比重低

駭客也生氣！國外企業不理網站漏洞提醒　駭客獲悉寄信警告消費者

新款iPad Pro機型已經投入生產

蘋果發表會傳4月1日登場！　平價iPhone 9 亮相...4月3日開賣1萬2

蘋果禁書熱賣！　德國App Store離職經理新書擠入亞馬遜熱銷榜

果粉注意！蘋果筆電免費更換「抗反光鍍膜」是購買日起算4年內　

比三星S20好？華為P40系列長這樣

更多熱門

相關新聞

iOS 14將「開門」？蘋果擬允許開放第三方App作為預設

iOS 14將「開門」？蘋果擬允許開放第三方App作為預設

相較於對第三方App持開放態度的Andriod，蘋果iOS一直以來都被視作一個「封閉生態系」，不過據外電報導，蘋果正考慮開放用戶將第三方瀏覽器、電子信箱App取代系統內置的Safari及郵件App作為預設，也打算開放智慧音箱HomePod播放第三方音樂服務的歌曲，最快將在iOS 14上實現。

Outlook也支援iPad「多工處理」啦！可一邊看影片一邊發郵件了

Outlook也支援iPad「多工處理」啦！可一邊看影片一邊發郵件了

iPhone SE再撐一年？外媒曝iOS 14支援裝置與iOS 13相同

iPhone SE再撐一年？外媒曝iOS 14支援裝置與iOS 13相同

Chrome推出多工處理裝置

Chrome推出多工處理裝置

關鍵字：

iOS 14多工處理

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

黃安回台用80萬健保救命　4年後現況曝

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

劉真傳拆葉克膜　若裝人工心臟「可多活8-10年」

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

《鬼媽媽》首集就哭爆！金泰希死因揭曉

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面