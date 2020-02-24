疑似iOS 14介面曝光！iPhone App多工處理變成iPad風格

▲疑似iOS 14多工介面曝光。（圖／翻攝自91mobiles）

記者王曉敏／綜合報導

預期蘋果將於6月的WWDC（全球軟體開發者年會）上發表iOS 14等作業系統更新，而稍早前知名爆料大神Ben Geskin釋出一支疑似為iOS 14的實機操作影片，影片中展示了iPhone多工處理畫面，與iPad的多工後台風格相當類似。

與當前iPhone X以上機款開啟多工是「從底部往上滑」的手勢不同，影片中可以看到，使用者是將「往下滑動」。而顯示出來的多工頁面則為方塊狀，一個畫面將顯示4款App，向右滑動可查看其它App。若用戶欲強制關閉App則同樣是將該App往上滑掉。

此外，將影片以慢速播放時可以看到，使用者欲滑掉App Store時，其畫面上顯示了一個鎖頭符號，使用者無法直接向上滑掉該App，隨後，使用者將App些微「往下滑」，疑似解鎖後，即可向上滑動關閉App。目前尚無法得知該功能是不是用於鎖定App，以防止用戶誤將App關閉。

值得一提的是，目前有一款名為「NewGridSwitcher」的插件可將iPhone的切換成與iPad相同的多工處理風格，整體畫面與Ben Geskin釋出的影片相當類似。

目前有關於iOS 14的資訊知之甚少，此前有外媒透露蘋果正考慮開放用戶將第三方瀏覽器、電子信箱App取代系統內置的Safari及郵件App作為預設，也打算開放智慧音箱HomePod播放第三方音樂服務的歌曲，最快將在iOS 14上實現。

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