中市府、國旅協會與產業故事館共推安心旅遊　跨界齊拼觀光

圖、文／臺中市政府觀光旅遊局提供

繼2月18日官產學齊聚台中，賞燈會力挺觀光後，中市府觀旅局力邀台灣旅行業、國民旅遊發展協會共推「安心旅遊」，國旅協會號召11家旅行社共募集450位旅客，2月22日由台北發車自台中產業故事館體驗之後，並安排到后里馬場燈區參訪，以實際行動支持國民旅遊。在全球新冠肺炎疫情尚未趨緩的艱困時刻/非常時期，臺中市政府、臺中產業故事館發展協會與台灣國民旅遊發展協會宣示共推國旅合作，為臺中觀光注入一劑強心針。

中市府觀旅局長林筱淇表示，台灣國民旅遊一年近2億旅次，根據國旅協會統計，全台從事國民旅遊服務或相關服務的旅行社超過2,000家，年貢獻超過4,000億元觀光產值，國旅市場相較境外客源穩定，沒有文化隔閡且服務便利，不論是地方鄰里長旅行、公司員工旅遊、學生旅行團、自由行，潛力商機無窮，也是此波衝擊中相對穩固的基本盤。

國民旅遊發展協會理事長賴俊傑表示，對於台灣島內防疫措施深具信心，面對新冠肺炎對觀光旅遊的衝擊，國旅協會將責無旁貸扮演好振興台灣觀光的火車頭角色，積極與中市政府合作，推動國旅深度區域旅遊，期望與臺中產業體驗結合，轉動台灣國旅市場輪軸，振興臺中國民旅遊市場。

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體驗經濟當道，國旅協會22日行程特別安排臺中產業故事館發展協會店家行程，產業故事館協會理事長吳德利表示，協會成員結合了觀光工廠、古蹟園區、博物館、文化館、藝術展演空間等核心元素，讓消費者充分體驗臺中產業觀光、深度旅遊、溯源體驗、區域振興、文化創意、故事行銷及跨域加值等各層面資源，目前台中7成行政區已涵蓋9成協會成員，相信會是國內外旅客到訪台中體驗在地產業底蘊的首選。

林局長強調，此波疫情危機正是觀光產業轉型契機，為了能夠在疫情趨緩後快速復甦並迎接國旅與國際觀光榮景，呼籲官產共同努力提升國民旅遊服務品質、優化旅遊環境整備工作、整合觀光產業鏈資源、增進景點回流與再訪體驗等工作。

而國旅協會表示，此次行程嚴格執行防疫SOP：繳交旅客健康狀況聲明、量測額溫、噴消毒酒精、配戴口罩、作好車內消毒等，讓大家能夠安心出遊。後續台灣國旅協會將與產業故事館發展協會、臺中市政府持續擴大合作，推出一系列價格超殺的優質行程，鼓勵大家疫期安心出遊，優惠又安全，共同振興地方觀光產業與經濟。