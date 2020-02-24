　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中市府、國旅協會與產業故事館共推安心旅遊　跨界齊拼觀光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

中市府、國旅協會與產業故事館共推安心旅遊　跨界齊拼觀光（圖／臺中市政府觀光旅遊局提供）

圖、文／臺中市政府觀光旅遊局提供

繼2月18日官產學齊聚台中，賞燈會力挺觀光後，中市府觀旅局力邀台灣旅行業、國民旅遊發展協會共推「安心旅遊」，國旅協會號召11家旅行社共募集450位旅客，2月22日由台北發車自台中產業故事館體驗之後，並安排到后里馬場燈區參訪，以實際行動支持國民旅遊。在全球新冠肺炎疫情尚未趨緩的艱困時刻/非常時期，臺中市政府、臺中產業故事館發展協會與台灣國民旅遊發展協會宣示共推國旅合作，為臺中觀光注入一劑強心針。

中市府觀旅局長林筱淇表示，台灣國民旅遊一年近2億旅次，根據國旅協會統計，全台從事國民旅遊服務或相關服務的旅行社超過2,000家，年貢獻超過4,000億元觀光產值，國旅市場相較境外客源穩定，沒有文化隔閡且服務便利，不論是地方鄰里長旅行、公司員工旅遊、學生旅行團、自由行，潛力商機無窮，也是此波衝擊中相對穩固的基本盤。

國民旅遊發展協會理事長賴俊傑表示，對於台灣島內防疫措施深具信心，面對新冠肺炎對觀光旅遊的衝擊，國旅協會將責無旁貸扮演好振興台灣觀光的火車頭角色，積極與中市政府合作，推動國旅深度區域旅遊，期望與臺中產業體驗結合，轉動台灣國旅市場輪軸，振興臺中國民旅遊市場。

請繼續往下閱讀...

中市府、國旅協會與產業故事館共推安心旅遊　跨界齊拼觀光（圖／臺中市政府觀光旅遊局提供）

體驗經濟當道，國旅協會22日行程特別安排臺中產業故事館發展協會店家行程，產業故事館協會理事長吳德利表示，協會成員結合了觀光工廠、古蹟園區、博物館、文化館、藝術展演空間等核心元素，讓消費者充分體驗臺中產業觀光、深度旅遊、溯源體驗、區域振興、文化創意、故事行銷及跨域加值等各層面資源，目前台中7成行政區已涵蓋9成協會成員，相信會是國內外旅客到訪台中體驗在地產業底蘊的首選。

中市府、國旅協會與產業故事館共推安心旅遊　跨界齊拼觀光（圖／臺中市政府觀光旅遊局提供）

林局長強調，此波疫情危機正是觀光產業轉型契機，為了能夠在疫情趨緩後快速復甦並迎接國旅與國際觀光榮景，呼籲官產共同努力提升國民旅遊服務品質、優化旅遊環境整備工作、整合觀光產業鏈資源、增進景點回流與再訪體驗等工作。

而國旅協會表示，此次行程嚴格執行防疫SOP：繳交旅客健康狀況聲明、量測額溫、噴消毒酒精、配戴口罩、作好車內消毒等，讓大家能夠安心出遊。後續台灣國旅協會將與產業故事館發展協會、臺中市政府持續擴大合作，推出一系列價格超殺的優質行程，鼓勵大家疫期安心出遊，優惠又安全，共同振興地方觀光產業與經濟。

ET快訊
劉真裝葉克膜18天…還有196人等換心　醫曝「現實移植條件」
網美衝韓國代購！返台疑肺炎住負壓隔離病房「吐舌自拍」　醫師氣
兒童「沒戴口罩」遭幼保員暴打！台南恐怖託嬰中心「推趴撞牆」涉
在家14天領「解除隔離」　陸一家4口趴父親突發病全家確診
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測數學1.4萬人滿級分又創新高　大考中心認了要檢討提「3改善」

台大預測新冠肺炎：中國大陸復工可能有下一波大流行！

台南藥師公會提醒　慢性病患可拿連續處方箋到健保藥局領藥

新冠肺炎比SARS更強⋯專家「台灣已有社區感染」：政府防疫應朝2大方向調整

中市府、國旅協會與產業故事館共推安心旅遊　跨界齊拼觀光

劉真裝葉克膜18天「還有196人等換心」　醫曝「現實條件」：一切看緣分

薪水30萬！台灣醫界大老組防疫團救大陸　蔡正元爆「禁醫護出國內幕」

快訊／大學博覽會取消！北中南三地「配合防疫」26年來首度喊卡

「防疫到現在我都還滿樂觀」　醫：但這件事真憂心！應不少居家隔離者會溜來

網美冒死飛韓代購！返台疑肺炎住隔離病房「吐舌自拍」　醫爆氣：任性妄為

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

學測數學1.4萬人滿級分又創新高　大考中心認了要檢討提「3改善」

台大預測新冠肺炎：中國大陸復工可能有下一波大流行！

台南藥師公會提醒　慢性病患可拿連續處方箋到健保藥局領藥

新冠肺炎比SARS更強⋯專家「台灣已有社區感染」：政府防疫應朝2大方向調整

中市府、國旅協會與產業故事館共推安心旅遊　跨界齊拼觀光

劉真裝葉克膜18天「還有196人等換心」　醫曝「現實條件」：一切看緣分

薪水30萬！台灣醫界大老組防疫團救大陸　蔡正元爆「禁醫護出國內幕」

快訊／大學博覽會取消！北中南三地「配合防疫」26年來首度喊卡

「防疫到現在我都還滿樂觀」　醫：但這件事真憂心！應不少居家隔離者會溜來

網美冒死飛韓代購！返台疑肺炎住隔離病房「吐舌自拍」　醫爆氣：任性妄為

台灣民意基金會／蔡英文抗疫見效　聲望急升68.4%、不贊同者驟降10％

學測數學1.4萬人滿級分又創新高　大考中心認了要檢討提「3改善」

捕捉幕後「黑手」　空軍三指部光影魔術師創造美麗構圖

吃飯偶遇大咖歌手「是XXX吧！」　路人下秒超狠回應..釣出本尊親回

「零症狀→無法走路」幾小時！染病女醫生鬼門關徘徊20天…PO出保命關鍵

保時捷擠下速霸陸搶進第1名　消費者報告公布2020年最佳汽車品牌

不斷更新／單日新增409確診！大陸累計確診77150例、2592死亡

青峰師徒翻臉原因曝光　大陸版稅上億人民幣沒拿到…拒再合作卻忘了終止授權

大法庭首件裁定影響　詐騙集團車手楊哲旻案撤銷發回更審

詹皇被撞倒地仍砍關鍵後仰跳投　聯手AD轟61分率湖人2分險勝綠軍

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

生活熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

衝韓國代購！網美返台俏皮吐舌：疑似肺炎

禁止醫事人員出國　衛福部說話了

快找找　他懸賞10萬元買這隻娃娃

熱回30°C又變天！228連假天氣出爐

血友病童媽急救孩子！館長一看怒了

今連2天飆30度！下波轉雨降溫時間曝　228連假天氣出爐

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

指揮中心：「醫院」醫事人員少出國

館長：接台商回來台灣經濟會掛掉

疾管署公開確診分布圖…莊人祥說話了

確診累計28例　仍算零星社區感染

他移民美國15年揭日常開銷：沒比較快活

更多熱門

相關新聞

柯文哲不知24例挨轟…蔡壁如這樣看

柯文哲不知24例挨轟…蔡壁如這樣看

新冠肺炎（COVID-19）在台確診病例增至28例，其中第24例的「北部女」位置引起爭議，台北市長柯文哲稱不知道在哪，引發衛福部長陳時中抨擊。對此，民眾黨立委蔡壁如認為，陳時中壓力可能太大了，導致柯文哲說出來不行，不說也不行。

釜山療養院「員工確診」全面封鎖

釜山療養院「員工確診」全面封鎖

佛堂成病毒天堂！　香港6名病患陸續確診...有共通點

佛堂成病毒天堂！　香港6名病患陸續確診...有共通點

黃安回台用80萬健保救命　4年後現況曝

黃安回台用80萬健保救命　4年後現況曝

陸多省下調疫情「應急響應等級」

陸多省下調疫情「應急響應等級」

關鍵字：

臺中市政府觀旅局國民旅遊臺中觀光產業故事館新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

快訊／台北22歲男陳屍車內！路人經過嚇傻

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

日本女主播新聞報一半…批評鑽石公主號事件網怒了

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

禁止醫事人員出國　衛福部說話了

疑吹風機勒斃前妻　五金行小開收押

快找找　他懸賞10萬元買這隻娃娃

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面