劉真裝葉克膜18天「還有196人等換心」　醫曝「現實條件」：一切看緣分

▲國標舞女王劉真裝葉克膜至今已第18天。（圖／翻攝自Facebook／劉真 Serena Liu）

記者趙于婷／台北報導

國標舞女王劉真裝葉克膜至今已第18天，下一步可能就是等待換心或人工心臟，但根據器官捐贈移植登錄中心統計，目前有196人在等候換心，對於劉真是否有望等到換心？醫師坦言，心臟本來就是很難得到的，不是說有就有，而且還要經過配對、疾病嚴重程度等多項評估，臨床上也是有人等到，但卻配對不成，所以一切就是「看緣分」。

馬偕醫院心臟外科主治醫師徐綱宏指出，臨床上這樣狀況的人其實不只劉真一個，很多人都在等待換心，每天也都會有家屬詢問「為什麼還沒有心臟？」但心臟就只有一個，一個人可以換心，就代表另一條生命的逝去，其實醫師心裡是很矛盾的，而更現實的是，換心要經過配對、年紀，若是比對不合，也不會給她，因為等於沒用，所以換心都是運氣的問題。

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若是等不到換心，還可以先靠心室輔助器。徐綱宏說，一般來說，心室輔助器可以撐蠻久的，也有分醫院型和裝置後回家等的，但回家等的通常都是無法換心的年長者居多，臨床上看過裝置後，幸運等到心臟，但也有人裝到機器都當機了，還是沒等到或沒配對到，最後不幸過世，國外也有裝置2-3年的案例。

除了配對之外，器捐中心也會考慮病情狀況來做優順序，如疾病嚴重程度、三等親是否有器捐過等。徐綱宏舉例，如果今天患者有腦損傷，清醒程度不佳，那就不會排在優先順位，會以換心後「可以康復」的患者為主，因此換心有一定的評估流程，也是需要各醫院去協調。

除了必須勁過的評估流程之外，還有另一個很現實的問題就是「心臟健康程度」。徐綱宏直問「如果今天是一個70歲的心臟、重症如癌症患者的心臟你會要嗎？」他坦言，換心真的不是件容易的事情，再加上心臟一定是越年輕、越健康越好，但這也代表是另一個生命的逝去，在醫師心裡其實都是矛盾又痛苦的，所以換心真的是看緣分。

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