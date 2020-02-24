疫情恐在全球大流行？　德教授：用盡資源也無法阻止擴散

▲德國病毒學教授指出，新冠肺炎在全球大流行是不可避免的。（示意圖／路透）

記者郭卉寧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情近日在南韓、義大利爆發。對此，德國知名病毒學教授德羅斯登（Christian Drosten）表示，許多感染者都沒有出現症狀，或是很輕微，所以他們根本不會就醫，也無法被確診，就會導致疫情默默況散，「就算用盡資源，恐怕也無法阻止疫情蔓延，肺炎在全球大流行是不能避免的。」

綜合外媒報導，德羅斯登指出，許多新冠肺炎患者沒有出現症狀，或是症狀很輕微，所以不會去就醫，也就無法被發現、確診，可是他們卻能感染別人，在毫無察覺下，造成疫情擴散。他也表示，利用倫敦帝國學院的數學模型進行演算後，發現從中國輸入的感染病例中，大約只有3分之1的人被發現，因此「我不認為新冠肺炎能避免在全球流行」。

德國流行病學專家克勞澤（Gérard Krause）則表示，目前科學界還無法判斷新冠肺炎在全面擴散後的重症率及死亡率，也無法預測哪些人屬於高風險群，「新冠肺炎和流感病毒不同，現在沒有疫苗可以使用，即使抓緊時間研發，也不能及時投入應用，所以短期內不會出現特效藥。」

另外，德國羅伯特科赫研究所（RKI）在一周前就指出，德國目前的防疫策略是推遲病毒的傳播速度，避免新冠肺炎和季節性流感疫情互相疊加，否則當地醫院及診所無法負擔。對於此策略，德羅斯登也表示認同，強調應做出合理的努力以減緩病毒傳播速度，減輕醫療系統的壓力。

除此之外，一些專家希望新冠病毒能像SARS，在2003年4、5月大流行後就迅速消退，不過，中國工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰日前表示，新冠肺炎有可能轉成慢性，像流感一樣長期存在的病，「這種可能性是完全存在的，因此要做好準備。」