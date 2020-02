▲Twitter新功能。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳心怡/外電報導

Twitter使用者終於不用花時間找回舊的推文了!日前Twitter官方公告新增一項新功能,讓用戶可以更輕鬆地將之前的貼文與新的貼文串接在一起。

當用戶在撰寫新推文時,只要向拉下,即可查看先前發表過的貼文,然後點選「Continue Thread」或按下「省略號」,就能查找更早的貼文並進行回覆。

Twitter之前提供了在撰寫多條推文時能將它們連接在一起的功能,但現在新推出的功能,則可以將新推文跟在過去發布的相關推文聯繫起來,相信對許多使用者來說是一大福音。

Now you can add a Tweet to one you already Tweeted, faster! pic.twitter.com/j3ktAN6t5o