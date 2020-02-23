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喝牛奶嗆到住院已3周！李登輝最新病況　醫院被下「封口令」

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前總統李登輝（圖／翻攝自李登輝臉書）

圖文／CTWANT

前總統李登輝2月初因喝牛奶不小心嗆到住院送醫，造成肺部浸潤目前留院觀察中，根據《中時電子報》報導，台北榮總醫院已被下了封口令，不便對外透露李登輝的病情。

李登輝2月8日因喝牛奶被嗆到，被送到台北榮總急診就醫，李登輝辦公室主任王燕軍16日受訪時稱，李登輝飲食、休息一切正常，沒有發燒，且所有指數均正常，但98歲的高齡，有心臟病病史，醫療團隊持續控制用藥。醫療團隊方面，則是擔心李登輝肺部可能會有輕微肺炎症狀，當時表示還要做血液生化相關的檢驗，因此留院觀察。

不過李登輝已經住院3周，還沒辦法順利出院，引起外界關注，對於李登輝的病情，他的主治醫師心臟內科特約醫師陳雲亮今天表示，「醫院已經要求對李登輝病情封口，任何人都不能透露」。王燕軍表示，「謝謝大家關心，李前總統確實年事已高，恢復狀況較慢，目前都在積極治療當中，相關醫療狀況應由院方專業說明，李登輝辦公室也會擇時對外公布。」

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