50歲醫生一線抗疫殉職！　消息14天才對外公布...院方回應了

▲肖俊醫生在確診前，堅持上完24小時的班。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，大陸累計確診人數已超過7萬，甚至傳出不少一線醫護人員因此殉職的噩耗。湖北省武漢市紅十字會醫院的50歲外科醫生肖俊日前也染上新冠肺炎，最後不治身亡，但他患病的消息卻過了14天才對外公布，引起議論。對此，武漢市紅十字會醫院做出回應，希望大家不要再打擾死者家屬。

綜合陸媒報導，肖俊醫生已在武漢市紅十字會醫院工作長達29年，自疫情爆發以來，他一直堅守第一線，為病人搶救生命，不過他卻在1月26日被確診染上新冠肺炎，隨後被送往金銀潭醫院治療，但經過14天的搶救，仍不敵病魔，2月8日在金銀潭醫院病逝。

▲新冠肺炎肆虐，許多醫生仍在一線奮戰。（圖，非當事人／路透社）

一名肖俊的同事指出，醫院內共有51名醫護遭到感染，但沒人想到肖俊會離開。他提到，肖俊是個很好的人，不過感染途徑仍然不明，因為不像呼吸感染科的醫生，頻繁接觸罹患新冠肺炎的病人，可能是新冠肺炎患者接觸其他醫生，肖俊再與該名醫生接觸而被感染。

對於該醫院14天才公布肖俊患病一消息，讓許多網友質疑，是否試圖隱瞞真相。據健康時報報導，院方表示，希望公眾不要過多打擾和關注肖醫生的家屬，把對殉職醫護人員的悼念，化作默默的致敬。

一位知情人士指出，患者家屬不希望醫院發布通知，被更多的人關注這件事。他提到，在這之前，曾鬧出一個烏龍，肖俊醫生住院後，1月底到2月初那之間病情加重，家屬曾以為肖醫生去世，許多親戚朋友同事都向家屬進行慰問。

該名知情人士表示，在受到過多關注後，給肖醫生的家屬帶來了一些困擾及情緒上的波動，後來家屬得知肖醫生8日才確認去世，第一時間就表示不希望以醫院公告的方式對外公佈此事，所以院方才沒有立即向社會大眾通知。

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▼肖俊醫生去世後，武漢市紅十字會醫院在官方微信發出公告。（圖／翻攝自澎湃新聞）