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社會 社會焦點 保障人權

po臉書造謠「旗美有肺炎個案」！　男遭逮辯：提醒大家戴口罩…法官判免罰

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▲▼「內門.旗山.大小事」社團。（圖／翻攝臉書「內門.旗山.大小事」）

▲鄭男在臉書社團貼文稱，高雄旗山、美濃地區已有新冠肺炎個案，被依違反社維法送辦。（圖／翻攝臉書「內門.旗山.大小事」）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄鄭姓男子過年期間在臉書「內門.旗山.大小事」社團貼文，「武漢通報，旗美地區已有個案…來往人口密集區一定要戴口罩」等話，散佈不實謠言讓民眾感到恐慌，經警調查，他被依社會秩序維護法送辦。法院審理時鄭男強調，轉貼對話截圖目的是希望大家出門戴口罩，法官認為他本意是要提醒，難認定有影響公共安寧，審結判鄭男免罰。可上訴。

鄭男大年初二晚上在臉書「內門.旗山.大小事」社團張貼，「武漢通報，旗美地區已有個案，高醫，三民五案；義大，燕巢一案，來往人口密集地區一定要戴口罩，請看圖片，不要詢問，多點提防也不會怎樣，一堆人抱持懷疑心態」等內容。旗山警分局認為鄭男散佈不實謠言，讓民眾聽到感到莫名恐慌，足以影響安寧秩序，故將他依違反社會秩維護法送辦。

▲▼武漢肺炎疫情持續升溫，全台口罩大缺貨，1/30一早台大醫院舊址外有業者載了整車口罩販售，吸引民眾大排長龍搶購。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭男警訊時辯稱，轉傳截圖單純只是要提醒大家出門多戴口罩，至於內容他自己也不清楚真偽。（示意圖／記者湯興漢攝）

鄭男警訊時坦承有在臉書社團張貼武漢肺炎相關內容，但堅持沒有違反社會秩序維護法，他辯稱自己僅是轉貼對話截圖，並不知道貼文真偽，而他轉貼的目的也只是要提醒大家多多注意疫情，記得出門戴口罩避免傳染。

旗山簡易庭審理時認為，現代社會一般讀者並沒有足夠判斷及查證資訊的能力，容易偏信信賴人所發出的新聞資訊，而其中也確實無法看出鄭男是故意轉發，因見他知道這文章是假消息後立刻刪文，可見他真的不知情，又根據他貼出內容，也可發現他本意真的是要提醒大家重視疫情、出門戴口罩，內容實在不至於影響公共安寧，法官審結20日判鄭男免罰。全案仍可上訴。

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