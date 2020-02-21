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她在11歲時遭拋棄！就連撲滿也被搶走…20年後考上律師堅決告父！

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▲▼撲滿。（示意圖／記者柯振中攝）

▲狠父拋棄3名子女，連小女兒的撲滿都拿走。（示意圖／記者柯振中攝）

記者陳雕文／新北報導

20年前，台中一名男子的老婆去世後，不願撫養3名年幼子女，私自搬離租屋處，還把年僅11歲小女兒的撲滿都拿走，當時就讀高3的大女兒只能拿著剩餘的錢，帶著弟妹去新北市中和找外婆、二阿姨求助，後來小女兒積極求學考試，取得律師資格，堅決對這不負責任的狠父提告！

起訴書指出，母親早逝，3姊弟只能跟著不務正業的爸爸同住，當時17歲的大姊只能半工半讀；爸爸經常跟她伸手要錢花用，也不正常提供弟妹三餐，姊姊只能積極存錢，晚上買便當回去給弟妹吃。

到了2000年間，洪姓父親更狠心拋下3子女，離開租屋處前搬走所有值錢的東西，把當時才11歲的小女兒之撲滿都拿走，只留下裏頭空無一物的舊冰箱，完全不管孩子們的死活，一星期後，陸續有人登門討債，年幼的3姊弟只能連忙北上，逃去中和的外婆家求救。

當時的外婆已經高齡78歲，又有心臟問題，無法工作，照顧3姊弟、外婆的職責全落在阿姨的肩上，這位阿姨努力做家庭代工養育一家人，刻苦生活20年後，31歲的小女兒成為優秀的律師，並決定向生父提告。

檢方認為，洪女當時年僅11歲、大姊也才17歲，根本無謀生能力，洪父卻未盡扶養、保護之責，拋棄年幼子女，且此後行蹤不明，對子女的生活不聞不問，更未曾給過扶養費用，21日依成年人故意對兒童、少年犯違背法令遺棄罪嫌起訴。

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