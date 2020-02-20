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社會 社會焦點 保障人權

連千毅禁收受物品蹲苦窯　法官盼修身養性！首裁准律師送「XX真經」

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▲法官裁定進建中的連千毅可以收受這一本盤古真經 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲法官裁定禁見中的連千毅可以收受這一本盤古真經 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

去年引發高雄市直播主之亂其中之一的連千毅，在過年前被高雄法院裁定續押之外，同時也禁見以及收受物品，連電視、收音機都不能聽，不過現在法官卻裁准連千毅收受一樣物品，就是由律師交付的盤古真經，連的律師葉銘進透露，這本盤古真經是連千毅要求看的。

律師葉銘進表示本來是禁止接見、還有收受物品，所以特別向法官申請可以帶這一本盤古真經給他，這本盤古真經是連千毅特別跟律師要的，連千毅向律師說希望能夠趁著在看守所期間，透過念經書來修身養性；葉銘進笑說，第一時間還不知道要去哪裡買，只好透過連的哥哥去購買，因為法官有特別要求必須是「全新」經書，怕中古書會在裡頭夾藏「動手腳」。

▲引發高雄市直播主之亂的主角之一,連千毅透過委任律師葉銘進提抗告 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲律師葉銘進表示盤古真經是連千毅自己表示要看的        。（圖／記者吳奕靖攝）

葉銘進也打趣說，委託連千毅哥哥購買盤古真經時能夠多買一本，他自己也要看，了解經書裡頭寫了什麼東西。不過這也不是連千毅在看守所唸經文的第一次，其實早在去年9月23日首度被法官聲押獲准後，進入看守所的當晚就唸了3個小時的經文《淨天地神咒》，求心靈的平靜，而敬天地神咒就是在盤古真經當中的經文。

而當時連千毅的父親也特別請葉銘進轉告，希望連千毅能夠多念能夠持唸《太上清靜經》，同時希望拿了這部經書要律師拿進去給連千毅，不過礙於規定，所以無法將經書拿給他，律師只有口頭轉達。對於父親的關心，連千毅說已經把《太上清淨經》背熟了，所以不用經書也會唸，所以要律師跟父親說不要擔心。

▲連千毅15日被移審高雄地方法院，當日下午開接押庭 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅被移審高雄地方法院，被裁定續押同時禁見 。（圖／記者吳奕靖攝）

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