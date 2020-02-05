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武漢肺炎／必看！搶口罩前得先知道的5重點～

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供））

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

我跟DAHLIA有過敏體質，尤其是我，從2歲開始就因為氣喘，頻繁進出醫院，甚至還得帶氣管擴張噴劑上產台，所以在DA出生前，我便有了「一定要全面防止她氣喘」的覺悟！

當然，後天努力難抵先天遺傳，DA不免繼承我的過敏體質，容易呼吸道感染、支氣管炎，但到現在5歲，依然沒判定為氣喘，不用像我小時候，還沒上小學就噴劑不離身。

這幾天眾人瘋搶口罩，但相信大家一定記得，我從以前就不斷鼓勵，讓孩子戴口罩上學，所以我家有10盒左右的安全庫存，雖然DA前幾天住院，我得每天到樓下買口罩，但家裡的存量暫時不缺。

在此，我想分享有關自己長期使用口罩的兩三事，期盼大家建立起對戴口罩的正確觀念。

1、口罩有保存期限。

口罩一般有3年保存期限，當然這是卡在台灣法規，連可以保存一輩子的香水都得打印期限，但囤太多，過了保存期限，再拿出來使用或送親友，心裡難免也會覺得有點怪怪的吧。

2、一分錢一分貨。

我買過日系商店的口罩，當時50片39元吧，一打開真的就是一張紙...所以不要因為便宜就瘋狂囤口罩，免得打開後發現質料特別薄、特別簡陋。

3、不要買沒有密封包裝的口罩。

台灣濕度高，我曾經買過整盒口罩，存放半年後，打開竟發現裡面沒有密封包裝，只用一個塑膠袋，就草草將50個口罩打包，結果咧，口罩全長黃斑，嚇得我趕緊丟掉。

4、口罩濕了就要換，隔日一定要換口罩。

我不使用布質口罩，而是買拋棄式的口罩，一方面是每個人使用習慣不同，布質口罩沒徹底洗淨、容易藏污納垢，僅能防塵使用，請想想，布質口罩本身累積了多少口水，自然是細菌溫床，所以從未想過用布質口罩。

拋棄式口罩則是嚴格執行每天更換、不重複使用，若碰到水或口鼻分泌物，就直接丟棄再換一個，畢竟口罩就是防疫，省著用、捨不得丟，反而增加致病風險，本末倒置。

5、不要為了拍照好看，讓孩子把口罩摘下。

這個我必須大力提醒，有很多托育中心、幼兒園，因為拍照建檔好看或家長要求紀錄，強制幼兒拍照將口罩取下，認為這樣「才看得到臉」，我說句重話，到底是身體健康重要，還是孩子的擺拍重要？

孩子當下就已經在參與，過程中的一切經歷，並非只展現在幾張照片上，家長難道認為戴上口罩就認不出孩子？或機構只會單方面迎合家長，不願面對衛教新觀念，不隨時代潮流做改變、教育家長？

為了留做招生宣傳，或機構評鑑資料的，就更糟糕啦！

當然，生病一定要戴上口罩，防止傳染他人，我們也得不斷提醒孩子，感冒一定要戴口罩，並且與生病的孩子保持距離，等康復了再一起玩，不要存有僥倖心理才是。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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