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案24北部婦人2家人中鏢成群聚　陳時中親回不公開地點原因

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內第24例新冠肺炎個案北部60多歲女性感染源不明，中央流行疫情指揮中心今（21）日公布，他的外孫女和小女兒都確認感染新冠肺炎，累積病例來到26例。外界不斷有公布個案所在地點的聲浪，指揮官陳時中表示，案24前端相關接觸情況都已經在潛伏期之外，公布意義不大。

指揮中心調查，40多歲小女兒（案26）屬於同住家人，且到2月20日為止每天探視母親（案24），本身沒有出現發燒、呼吸道症狀，但有免疫疾病，曾經因為食道逆流在2月9日、13日就醫；外孫女（案25）則在1月28日出現發燒，2月12曾經到醫院探視，與案24同處約5分鐘，兩人都沒有旅遊史，相關感染來源都還在調查中。

請繼續往下閱讀...

至於案24，過去兩年沒有出國史、平常生活也單純， 1月22日出現發燒、咳嗽，22日～29日四度到診所就醫，因症狀加劇且出現呼吸急促情形，29日晚間前往醫院急診，經檢查診斷為肺炎，30日收治住院，因病情惡化，2月10日轉入加護病房。到了2月17日醫院配合指揮中心的流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，轉收至負壓隔離病房，於19日晚間確診。

這名婦人（案24）的感染來源仍不明確，許多網友人人自危期盼知道她的所在地，台北市長柯文哲受訪時也表示，「公開透明是我的政治主張」，有人說公開會引起什麼恐慌疑慮，問題是不公開不是恐慌更多。

陳時中則坦言，「公布第24例地點講意義不大」，個案1月22日出現症狀，30日住院，前端的都是已經在潛伏期以外，所以相對意義不大。

▲▼案24家庭群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

整起家庭群聚已掌握接觸者391人，12名家屬已全數採檢，其中2人陽性、7人陰性、3人檢驗中；醫護人員154人，已採檢145人、129人陰性、3人檢驗中；友人9人全數採檢、5人陰性、4人檢驗中；其他（含診所、急診病患、同事、計程車司機等）216人，評估潛伏期已過，僅採檢3人，2人陰性、1人檢驗中。

陳時中強調，現在整個社會反應多少有一點恐慌，但討論還是要根據科學。雖然偶爾有案例潛伏期長達24天、29天，基本上平均值都在7天，可信的報告顯示2~12天，國內則寬列至14天。案24出現症狀是1月22日，可能感染回溯到1月8日，在那期間有選舉、大型活動展開，科學上也無法否熱傳染的可能性，但如果有，潛伏期發現症狀，就會被框列到檢驗對象中。

陳時中也提到，經過專家會議，現在已經沒有純粹看中港澳旅遊史作為通報定義，那都已經是過去式，現在主要針對3類對象，包含：第一、14天內有國外旅遊史或者和國外發燒者接觸，且出現發燒、呼吸道症狀者；第二、有發燒呼吸道症狀有群聚的現象者；第三、抗生素治療三天未好轉，找不到病因時，這些都會採檢，範圍已經拉到很大，另外也有回溯性調查的也會納進來。

陳時中說，有些事情越討論越清楚，這他並不反對，但希望能根據科學情況還有事實討論，這樣比較不會造成混亂跟無謂恐慌。

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