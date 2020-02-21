倒下前半小時還在工作 ！湖北女高官站一線「奮戰25天身亡」

▲董李會日前因突發急性心臟衰竭倒地而被送醫。（圖／翻攝微博）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，湖北省荊州市日前發生一起因公殉職的悲劇。荊州區城南高新園管委會衛生健康辦公室主任董李會，16日晚間因突發急性心臟衰竭，突然倒在辦公桌旁，隔天（17日）中午經搶救仍不幸身亡。

據人民日報報導，年僅41歲的董李會被稱為是「優秀共產黨員」，自疫情爆發後，她擔任城南高新園管委會疫情防控指揮部辦公室副主任，協調管委會10個工作組、14個村（居委會）、2家醫院，連續25天堅守工作崗位。

自1月23日開始，電話聲不斷響起，董李會除了要上傳下達，還要落實到位，每天工作至少12小時。沒想到，就在16日當天，她突然倒在辦公桌旁邊，送醫時被檢查出因「心臟衰竭」所致。據悉，她在倒下的前半小時仍在工作。

▲自1月23日以來，董李會站抗疫一線，幾乎都沒休息。（圖／翻攝自微博）

董李會的同事張忠桃表示，董主任每天上午8點半上班，工作到次日凌晨是常態，有一次甚至凌晨3點多鐘才下班，「自抗疫加班以來，她老犯胃病，因為工作繁忙，總是沒有定時吃飯。」

荊州區城南高新園管委會新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室主任張遠峰表示，事發當天，董李會還在安排手中工作，同事們紛紛到醫院搶救室外守候，希望她能康復歸來，沒想到最後仍不幸離世。他提到，董李會過年都沒能和家人一起吃團圓飯，忙到現在沒歇過一天，在生命最後一刻還在工作，「直到現在，大家還感覺董李會還沒走一樣」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

