Call in自稱新加坡聽眾狂酸選立委　陳揮文嘆氣丟筆「不玩這套」

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記者黃翊婷／綜合報導

知名主持人陳揮文20日在廣播節目接到一通民眾Call in，對方自稱是來自新加坡的吳先生，雖然口氣溫和，說出來的話卻是「酸意」十足，讓陳揮文相當傻眼，甚至在進廣告之前丟筆表達心中的無奈，「我不玩這套」、「唉，我實在是不知道要怎麼講，唉，算了」。

▲陳揮文曾在節目中替陳時中加油。（圖／記者林敬旻攝）

在20日播出的廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中，一名自稱來自新加坡的吳先生Call in進節目，一開口就勸陳揮文應該要出來選立委，還酸陳評論時事都罵來罵去，讓他不知道該怎麼教小孩，與其這樣「只靠嘴說」，還不如出來選立委、推動立法，展現實際行動。

接著，吳先生認為陳揮文在評論新冠肺炎（COVID-19）兩岸疫情時，比較偏袒「某一方」，明明台灣在防疫工作也很努力，卻鮮少獲得認同，「可以讚聲一下嗎？」不過，由於他情緒緊張，說出口的句子有些不連貫，一度讓陳揮文聽不明白話中的意思。

▲進出立法院的人員及車輛駕駛，一律都得測量體溫。（圖／記者李毓康攝）

對於吳先生的意見，陳揮文表示，聽了感到有點難過，畢竟自己是中華民國國民，也是節目的評論員，該監督的對象就是總統蔡英文，所以不會去說習近平、李顯龍怎麼樣，而且先前他有對陳時中隔空喊話、幫忙加油，並沒有任何所謂的「不甘願」情緒。

近日疫情引發民眾對是否有社區傳播的疑慮，陳揮文感嘆，陳時中一下說社區感染，一下又否認，他身為評論員談論這件事卻收到這樣的回饋，「陳時中只能順時鐘，不能逆時鐘？」最後無奈把筆丟在桌上，連嘆兩次氣，「我不玩這套」、「唉，我實在是不知道要怎麼講，唉，算了」。