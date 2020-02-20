香港拚今接完「鑽石公主」200港人　港府：有需要考慮載台灣、大陸人

▲遊覽車接送「鑽石公主號」港人赴機場。（圖／陸外交部駐香港特別行政區特派員公署，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

滯留「鑽石公主號」的第一批106名港人20日上午搭乘包機返抵香港，香港保安局長李家超表示，第二批包機預計20日下午之後會出發，目標是將剩餘200多名檢測結果為陰性的港人接返香港。此外，有傳媒指包機將搭載陸客回港，李家超澄清，機上沒有陸客，暫時也未接獲要求，但若收到大陸、澳門或台灣居民提出相關要求，將會作考慮。

李家超指出，搭乘第一班包機的總共有106人，全部都是香港居民，包括88名持特區護照的香港居民，以及18名持其他國家護照的香港居民，全部都通過了在日本當局進行的檢測，是陰性的才可以上我們的包機，「我們也用了一個折衷辦法，因為人數眾多，以及日方需要時間向每一位發出檢測的證書，所以我們獲得厚生勞動省提供給我們的一份名單，確保下船和登機的人都在名單上，是獲得確認他們的檢測結果是陰性，以及不是我們的確診者。」

李家超提到，還滯留在船上的200多人中，約有230人願搭乘包機，還有20多人未決定，「我們希望他們會改變主意，坐我們的包機回港。我們會再努力去接觸他們，亦都希望他們明白，除了為他們自己的健康，以及和他們將來可能接觸的人的健康起見之外，如果他們不坐我們的包機，的確可能面對很多航班上或者其他旅程方面的困難。」

李家超還說，他們現在的目標，是希望所有由日本當局檢測之後確認為陰性結果的香港人士，可以在今天（20日）接送回港，「包機都安排在下午開始讓香港居民上機，但我們會盡量將所有會接送回港的香港人（都登機）才起飛。無論如何，我們都會作出第三班包機的準備，亦都因為這樣，衛生署和醫管局昨晚已派出分別四名及兩名的醫護人員去東京繼續參與有關的工作。」

此外，有香港媒體19日指出，香港的包機除了載運港人外，也會載運滯留船上的大陸旅客至香港。李家超澄清，除了港澳居民外，他們目前沒有收到除了香港、澳門居民外，有其它人希望乘坐香港包機的請求，但若有的話，會另作考慮，「包機主要是安排予香港居民，香港居民當然優先，但如果有一些特別的情況，有一些這些要求，我們會考慮實際的情況是如何」

李家超也提到，他希望大家知道，本次行動是通過外交途徑促成，所以如果班機有可以容納（其它乘客）的空間，而有需要的話，無論是澳門人、內地（大陸）居民或者台灣人，政府都會考慮，但首要是香港居民先返回香港，「其他有關基於甚麼衛生原則容許哪些人上機，就是他的檢測（結果）是陰性，他不是確診者，不是緊密接觸者。」