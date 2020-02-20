交通文宣才被爆有五星旗…高雄公車驚見簡體字！黃捷：不小心還不用心？



▲高雄市議員黃捷接獲民眾爆料公車出現簡體字 。（圖／資料圖／提供者 Te Rry Chen）

記者洪靖宜／高雄報導

高市某民營公車近日被民眾發現「绿色出行，文明乘车」簡體字標語、引發議論，交通局運輸管理科表示該公車零件是從大陸進口在台組裝，出廠時就已寫上，因業者沒有特別注意才發生這樣狀況，目前都已經拆除，但這也讓時代力量高市議員黃捷質疑是不小心、還是不用心？希望高市府負起相關督導責任，避免引起市民恐慌。

▲黃捷質疑高雄又出現中國標語。（圖／高市議員黃捷提供）

時代力量高雄市議員黃捷指出，這兩天有許多市民在乘坐五甲路段的黃2公車時，注意到有車內有「绿色出行，文明乘车」標語，因為上面寫的是簡體字，用的也是中國常用標語，引起疑慮。經向交通局查證後，得知該車為民營公車業者向中國廠商購入組裝的新車，上面標語是出廠時就已寫上的，目前皆已回廠拆除。

黃捷質疑到底是「不小心還是不用心?」她認為「不小心寫上中國式標語、圖樣、簡體字」的情形，在過去1年其實已經屢見不鮮，希望高雄市政府能更加強有中國文化統戰疑慮的審查，並負起相關督導責任，避免引起市民恐慌。

高雄市交通局運輸管理科黃榮輝科長表示，出現簡體字標語的公車是中國大陸零件，在台灣組裝，這塊寫有簡體字的是路線圖夾板的底圖，上頭是畫有禮讓行動不便者、孕婦等等標語，因此當時組裝時並未特別注意，大約有5台公車出現這樣狀況，目前已請公車業者拆除，避免誤會。該電動公車有依交通部規定製造，經相關車輛形式、安全檢驗並符合規定後，領得車牌上路營運。

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