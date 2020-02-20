與貨車對撞！騎士毀容「嗅覺全喪失」…瓦斯行、運送司機判賠110萬

▲蕭姓男子日前騎機車與瓦斯送貨車發生碰撞，導致他臉部毀容、嗅覺功能完全喪失。（圖／取自圖庫CFP）

記者徐愷昕／屏東報導

龔姓男子日前工作送瓦斯途中與蕭姓機車騎士發生碰撞，大力撞擊下蕭男當場倒地，顱內出血，多處骨折外臉還慘遭毀容，經緊急救治，嗅覺功能仍完全喪失，對此，他向龔男提告求償所有損失總計184萬餘元。法官最後判龔男及瓦斯行須連帶賠償蕭男110萬餘元。

龔男受雇於一桶裝瓦斯行，2016年1月29日晚上8點多他送貨結束從資源回收廠離開，行經建國路往華盛二街路口時與騎機車的蕭男撞上，致蕭男當場倒地，除頭部受傷顱骨骨折外，臉部也多處骨折毀容，造成鼻形變醜及顏面疤痕等傷害，且經就治，他嗅覺功能也完全喪失，已達重傷害結果。

對此，蕭男以勞動能力減損23.07%等理由，向龔男提告求償醫療費、看護費、機車及安全帽損失、薪資損失、減損勞動能力損失、精神撫慰金及日後整形、雷射除疤手術的費用總計184萬6473元。

法院審理時認為該交通事故龔男及蕭男分別應負70%、30%過失責任較為適當，而非蕭男所說的80%、20%，另因蕭男為瓦斯行雇用的員工，因此瓦斯行也需負起連帶責任，審酌判龔男及瓦斯行須連帶賠償110萬8586元。

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