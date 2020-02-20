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同事被困在老家！她連續上27天班...杭州水果店情況曝光

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▲ 杭州封城 。（圖／杭州日報）

▲ 杭州封城 。（圖／杭州日報）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐，大陸21歲的女子小藍從16歲就離開老家廣西，開始到處打工，從去年10月開始在杭州的一家水果店上班。原本店家安排她從除夕做到初六，初七後休息換同事上班，沒想到因為疫情的關係，別的同事困在老家無法去上班，只能由她繼續上工，到19號為止她已經連上27天班了。

據《都市快報》報導，小藍說，「幸好沒有回家，不然現在還被困在老家不能出來。除夕那天生意很差，我還跟同事開玩笑說，看來今年水果賣不掉了，那天這條街上戴口罩的人不多，隔壁的理髮店也都開著，但是到了初二初三隔壁理髮店就關了，馬路上人越來越少，晚上天一黑就跟半夜一樣安靜得可怕，那幾天門市的生意很不好。」

▼杭州一名女子連續工作27天。（圖／翻攝自都市快報，下同。）

▲▼杭州一名女子連續工作27天。（圖／翻攝自都市快報）

▲▼杭州一名女子連續工作27天。（圖／翻攝自都市快報）

小藍還說，到了初四初五的時候，感覺氣氛越來越緊張了，印象最深刻的是一個大媽去買水果，問她哪些水果可以買回去先在滾水裡泡泡消毒，還有些客人買水果就站在門外，告訴她要買什麼水果，然後讓她遞出去。

小藍還稱，「杭州從3日封城之後，整條假山路都封了，那幾天旁邊兩家水果店都關了，沒想到那幾天線上生意忽然就火了，平均每天至少能賣2000元（約新台幣8600元），而且每單的量都很大，店裡的水果基本上都能賣完，11號以後社區允許我們重新開業了，公司配了體溫計，要求每位客人量體溫，店裡的客人又多了起來。」

小藍表示，從11日到19日這幾天生意明顯好起來了，一天營業額基本都有3000元（約新台幣13000元），這幾天水果需要每天進，公司在杭州的倉庫都關了，現在貨都是從上海調過來，成本更高，不過店裡沒有漲價。

▲▼杭州一名女子連續工作27天。（圖／翻攝自都市快報）

▲▼杭州一名女子連續工作27天。（圖／翻攝自都市快報）

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