民眾集資500包「火大米」送新科立委！環團氣轟：農地工廠高污染燒來的

▲環團和民眾一起集資500包火大米分送給立委、經濟部等。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

地球公民基金會今（20 日）到立法院大門怒批，農地違章工廠問題持續多年，尤其發生火災，一旁稻田受波及。其中製造橡膠、塑膠鞋底中、高污染工廠，燒出濃煙，夾帶硫化物及戴奧辛，居民憂米都賣給高中以下營養午餐或國軍，能吃的安心？因此和民眾集資將收成的米，分500包（約1.5分地），送給新科立委。

立院新會期明天將開議，地球公民基金會副執行長蔡中岳說，違章工廠旁發生大火後，沒人要吃一旁稻田的米，尤其去年通過的工輔法，根本無法解決現況。以彰化縣舉例，半年來已燒了十幾間，火大米是民眾對這些立委善意的提醒，工輔法還有很多問題需要改進。根據環團提供資料指出，去年光影化縣就發生至少15起農地違章工廠大火，2天前桃園龜山也發生1起。環團認為這些數據顯見政府對違章工廠的管制鬆散。

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▲▼環團舉行「農地違章工廠火大米 」記者會表示，這是首次在立院前剪綵。（圖／記者許展溢攝）



地球公民基金會山林組研究專員吳其融表示，大火通常是發生在稻米成長過程，雖農地可能重金屬未超標，不符合稻米銷毀原則，但違章工廠燒的是會產生戴奧辛的橡膠、塑膠鞋底，學校營養午餐吃到會安心？因此將火大米寄送給經濟部、立委、民代、彰化縣政府和彰化縣議會等。

地球公民基金會山林組研究專員吳沅諭氣說，火大米有消防廢水、二氧化硫和戴奧辛等疑慮，怎麼敢吃，這些事證明去年6月修訂的工輔法，經濟部不知違章工廠樣貌與製程，沒足夠配套措施，更讓鄰田造成損害，該法並未提到工廠外部成本風險評估及救濟措施，導致農民求救無門，要求「公民訴訟」必須入法，讓農友不用承擔清理等費用。

▲環團指出，火大米有消防廢水、二氧化硫和戴奧辛等疑慮。（圖／記者許展溢攝）



消防員工作權益促進會監視藍毓傑表示，從消防人員救災角度，違章工廠過去省去合法化成本，造成勞安、環境及防災風險提高。經濟部在工輔法修法後，仍未與消防署等相關單位提出配套措施與防災計畫外，也希望工場在設置時能增加消防設備。

環團最後提出以下5訴求：

1、違章工廠失火後，縣市府應代位清除違章工廠消防餘燼，避免二次污染周遭鄰田，並向業者求償消防廢水、落塵的污染整治費用，及周遭居民自主避難的住宿、交通費用。

2、違章工廠廠房失火後波及的鄰田稻米，應由縣市政府統一以公糧價格收購、碾製、色選及包裝完成後，寄送給該縣市民意代表，要求不可再濫權關說。

3、經濟部應針對「特定工廠」，會同消防等公安單位制定防災計畫與配套，並要求工廠須符合配套始獲得「特定工廠」證照。

4、中央應盡快公告工輔法，督促縣市政府儘速完成中、高污染違章工廠遷廠規劃及時程。

5、工輔法應增修公民訴訟條文。