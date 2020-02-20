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《工輔法》通過近8個月…環團怒疑經濟部：為何至今還不敢公告？

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▲▼環保團體不滿政府《工廠管理輔導法》修正草案,工輔法。（圖／記者許展溢攝）

▲環團當時不滿政府工輔法修正草案到立院丟稻草抗議。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

地球公民基金會今（20 日）前往立法院大門舉行記者會，表達農地違章工廠對環境、勞安等造成的高風險。其中，提到去年6月修訂通過的《工廠管理輔導法》（工輔法），母法至今竟都沒有公告，質疑這其中原因到底是為了什麼？要求經濟部應及早公告，才能讓各縣市政府提出務實的輔導遷廠等計畫。

工輔法修正草案去年6月底在立法院進行闖關，環團當時不滿修法內容圖利農地違章工廠，集結多位學者、農民到立法院大門口前喊「工輔法毀農滅國」，將大把稻草往立院門口丟。有農民認為，政府一直鼓勵年輕人返鄉種田，卻有一個平行時空是，政府同時在修有機農業等相關法令，但一方面又讓違章工廠在農地上不斷長出來，且沒有落日條款。

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▲▼環團舉行「農地違章工廠火大米 新科立委火大」記者會,火大米。（圖／記者許展溢攝）

▲環團舉行「農地違章工廠火大米」記者會怒疑，工輔法通過後至今卻未公布。（圖／記者許展溢攝）

該法後來還是通過，地球公民基金會說明，但去年工輔法修法，不僅尚未公告，連帶子法仍未有周全相關配套措施，罔顧消防隊員生命安全，更讓農業生產、糧食安全及人民健康暴露在農地違章工廠的工安風險中。地球公民基金會副執行長蔡中岳質疑，去年6月工輔法修法後到今天，始終沒公告是什麼原因？並強調雖不是公告就是好的，因為還有很多問題需要改，但到底這是什麼法？至今不敢公告？

▲▼環保團體不滿政府《工廠管理輔導法》修正草案,工輔法。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環團認為，工輔法讓農業生產、糧食安全及人民健康暴露在農地違章工廠的工安風險中。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環保團體不滿政府《工廠管理輔導法》修正草案,工輔法。（圖／記者許展溢攝）

地球公民基金會山林組研究專員蔡佳昇認為，經濟部應及早公告工輔法，並開始核定各縣市的「未登記工廠管理輔導計畫」。只要工輔法母法不公告，地方政府就沒有訂出執行計畫的時間壓力，而現在正在審訂的縣市國土計畫，把「未登記工廠清理輔導廠清理輔導計畫」設為必要章節，但通過的內容卻極其簡陋，因此，嚴正呼籲經濟部應盡速公告，即刻要求各縣市提出務實的輔導遷廠計畫，才能避免各機關10年來如瞎子摸象般，對農地違章工廠沒有管理也沒有輔導。

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