新冠肺炎有效藥曝光！　鍾南山薦「磷酸氯喹」：最大優勢在於安全

▲鍾南山談起對於抗瘧疾藥物「磷酸氯喹」的看法。（圖／翻攝新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

19日發佈的新冠肺炎診療方案，在試用藥物中，增加磷酸氯喹和阿比朵爾2個藥物。對此，大陸工程院院士鍾南山表示，磷酸氯喹不是特效藥，但是一種「有效藥」，與中醫一樣，只要發現它有效果，就應該可以用它，且最重要的優勢在於安全，有沒有效可很快驗證。

鍾南山19日在廣州出席科研攻堅小組視訊會議後，在受訪時再度提到，對於抗瘧疾藥物「磷酸氯喹」的看法。他指出，磷酸氯喹不是特效藥，但是一種「有效藥」；過去研究新藥都是從研發它的化學結構、改造，再離體實驗，再動物實驗，再到人的實驗，要花很長時間，而現在另一條路是從實踐到循證醫學、從經驗然後到循證，然後到基礎。

他強調，「面對一個從來沒有遇見過的病的時候，我們要做一些實踐，摸著石頭過河，只要是它用了以後沒有害處，那就可以嘗試。」

▲新冠肺炎診療方案中，增加磷酸氯喹和阿比朵爾兩個藥物。（圖／路透）

大陸國家衛健委19日發佈了最新新冠肺炎診療方案，其中在抗病毒治療部分，刪除「目前沒有確認有效的抗新型冠狀病毒治療方法。」在試用藥物中，增加磷酸氯喹（成人500mg，每日2次）和阿比朵爾（成人200mg，每日3次）」兩個藥物。

方案提到，利巴韋林建議與干擾素或洛匹那韋/利托那韋聯合應用，試用藥物的療程均不超過10天。建議在臨床應用中進一步評價目前所試用藥物的療效。不建議同時應用3種及以上抗病毒藥物，出現不可耐受的毒副作用時應停止使用相關藥物。