　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

新冠肺炎有效藥曝光！　鍾南山薦「磷酸氯喹」：最大優勢在於安全

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲再撐10天！　鍾南山曝「疫情高峰期」：後續不再大幅增加。（圖／翻攝新華社）

▲鍾南山談起對於抗瘧疾藥物「磷酸氯喹」的看法。（圖／翻攝新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

19日發佈的新冠肺炎診療方案，在試用藥物中，增加磷酸氯喹和阿比朵爾2個藥物。對此，大陸工程院院士鍾南山表示，磷酸氯喹不是特效藥，但是一種「有效藥」，與中醫一樣，只要發現它有效果，就應該可以用它，且最重要的優勢在於安全，有沒有效可很快驗證。

鍾南山19日在廣州出席科研攻堅小組視訊會議後，在受訪時再度提到，對於抗瘧疾藥物「磷酸氯喹」的看法。他指出，磷酸氯喹不是特效藥，但是一種「有效藥」；過去研究新藥都是從研發它的化學結構、改造，再離體實驗，再動物實驗，再到人的實驗，要花很長時間，而現在另一條路是從實踐到循證醫學、從經驗然後到循證，然後到基礎。

他強調，「面對一個從來沒有遇見過的病的時候，我們要做一些實踐，摸著石頭過河，只要是它用了以後沒有害處，那就可以嘗試。」

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲新冠肺炎診療方案中，增加磷酸氯喹和阿比朵爾兩個藥物。（圖／路透）

大陸國家衛健委19日發佈了最新新冠肺炎診療方案，其中在抗病毒治療部分，刪除「目前沒有確認有效的抗新型冠狀病毒治療方法。」在試用藥物中，增加磷酸氯喹（成人500mg，每日2次）和阿比朵爾（成人200mg，每日3次）」兩個藥物。

方案提到，利巴韋林建議與干擾素或洛匹那韋/利托那韋聯合應用，試用藥物的療程均不超過10天。建議在臨床應用中進一步評價目前所試用藥物的療效。不建議同時應用3種及以上抗病毒藥物，出現不可耐受的毒副作用時應停止使用相關藥物。

ET快訊
「最強奶媽」爆接客！網曬「開房資料照」抖秘辛　謝薇安反擊
劉真已裝葉克膜14天　續用增加痛苦…知情人：這幾天是關鍵
盡快同意東航載我們回家！滯湖北陳情書：別再堅持讓華航飛
快訊／居家隔離、檢疫趴趴走　政院拍板：最高罰100萬元
劉真心臟手術選擇方式「難度很高」！　背後原因讓人鼻酸
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

連續抗疫17天...39歲民警「顱內大出血」離世！　生前遺願曝光惹淚崩

終於離開公主號！　港府接回首批106人「專巴送隔離所」

遭控是「病毒源頭」！武漢病毒研究所：走在戰「疫」第一線我們問心無愧

日本「核酸檢測劑」不夠用！陸緊急捐贈一大批：感同身受

疫情待在家無聊　他偷獵「川普雞」po網炫耀：天天吃野味都膩了

「穿山甲是中間宿主」再添新證！港抗煞專家最新研究…曾找出SARS是果子狸

中華民意研究協會調查　超6成民眾贊成兩岸合作防疫

武漢封城前！父連夜趕回　重病女兒大哭：爸你真的回來了，我好怕

新冠肺炎有效藥曝光！　鍾南山薦「磷酸氯喹」：最大優勢在於安全

17歲女凌晨跳軌…列車輾過「齊膝斷開」身腳當場分離！沒有留下遺書

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

連續抗疫17天...39歲民警「顱內大出血」離世！　生前遺願曝光惹淚崩

終於離開公主號！　港府接回首批106人「專巴送隔離所」

遭控是「病毒源頭」！武漢病毒研究所：走在戰「疫」第一線我們問心無愧

日本「核酸檢測劑」不夠用！陸緊急捐贈一大批：感同身受

疫情待在家無聊　他偷獵「川普雞」po網炫耀：天天吃野味都膩了

「穿山甲是中間宿主」再添新證！港抗煞專家最新研究…曾找出SARS是果子狸

中華民意研究協會調查　超6成民眾贊成兩岸合作防疫

武漢封城前！父連夜趕回　重病女兒大哭：爸你真的回來了，我好怕

新冠肺炎有效藥曝光！　鍾南山薦「磷酸氯喹」：最大優勢在於安全

17歲女凌晨跳軌…列車輾過「齊膝斷開」身腳當場分離！沒有留下遺書

連續抗疫17天...39歲民警「顱內大出血」離世！　生前遺願曝光惹淚崩

駁斥復工緩慢拖累首季營收季減45%　鴻海公告：海外廠區產能滿載

更新／德國水煙酒吧驚爆2槍擊案！　「8死5傷」槍手身分數量不明

貢獻台灣保險業15年！安聯人壽總經理林順才得「傑出企業領導人」首獎　獲總統接見

不斷更新／鑽石公主號2確診病逝！厚生勞動省：郵輪重症病患共29人

貓老大慘遭「洗澡極刑」狂哭　汪小弟蹲門口…幫用閃亮眼神求情

「有幸坐到要停飛的麥道MD-82」　高中航空迷太興奮拍照分享結果悲劇了

傳「雙黃連」增免疫...民眾瘋搶！　藥師揭「真正用途」：別再濫用了

阿汪看到胸背帶「秒自動鑽進去」　睜大眼睛暗爽尾巴搖到肉肉晃

上班族超「薪」酸！　9成不滿目前薪資待遇、8成想離職

大陸熱門新聞

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

我們想回家！滯湖北979人寫陳情書：蔡總統，別再堅持讓華航飛

湖北男深夜爬入女友家！整棟住戶被強制隔離

「阻撓」台灣民眾回家路 新華社：民進黨政府可恥、嗜血

病毒攻擊力超強！陸專家：新冠肺炎比SARS難救

陸專家：新冠肺炎有可能像流感一樣長期存在

即／湖北確診驟減「一日破百死」

台商達芙妮　2019年關店2288家

重症患者病寫下7字遺書…隔天走了　醫護哭：永遠記得

武漢市第八醫院院長王萍確診！已找到供應血漿

15歲男「磚塊狠敲9下」...老師噴血倒地死了

2次都是陰性　她出院後才確診

湖北男翻牆會女友　整樓強制隔離

「打死不說來自武漢」　害老母親險病死..不孝子還搬逃

更多熱門

相關新聞

林書豪宅在家防疫示範3種訓練動作

林書豪宅在家防疫示範3種訓練動作

中國新冠肺炎(COVID-19)疫情大爆發，CBA聯賽因此停擺，效力北京首鋼的台裔控衛林書豪暫時返回美國，不過他仍透過影片聲援武漢。「豪小子」近日在抖音帳號放上原地跑步加傳接球的短片，替武漢的醫護人員加油，他也親自示範了3種可以在家做的訓練動作，「在家裡，我們還要追求最好的自己。」

「確診阿珠嬤」禮拜1001人拉警報　南韓鄉民崩潰

「確診阿珠嬤」禮拜1001人拉警報　南韓鄉民崩潰

疫情襲擊　近4成民眾估今年人民幣貶逾2%

疫情襲擊　近4成民眾估今年人民幣貶逾2%

快訊／政院拍板：哄抬價格、囤積防疫物資最高罰500萬、處5年以下有期徒刑

快訊／政院拍板：哄抬價格、囤積防疫物資最高罰500萬、處5年以下有期徒刑

稱野味是必需品　蛙類養殖委被撤銷！

稱野味是必需品　蛙類養殖委被撤銷！

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

停課標準拍案！1校2例即全校停課

劉真病危原因曝光！　動心臟瓣膜手術「心跳停了」

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

快訊／再添一例新冠肺炎！北部60多歲女性「2年沒出國」

河正宇「否認濫用藥物」網不信！急曝證據保清白

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面