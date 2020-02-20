「非常時期停止績效競賽！」　綠委籲暫停各類考核全力防疫

▲民進黨立委周春米、黃國書、賴惠員召開「非常時期停止績效競賽，呼籲暫停各類考評全力防疫」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新型冠狀肺炎疫情蔓延全球，台灣的防疫工作亦如火如荼地進行當中，民進黨立委周春米20日表示，本次衛福部在全民防疫指揮作戰扮演了相當重要的角色，相關同仁都非常辛苦，也獲得國人給予極大肯定，但在第一線的基層人員除了防疫工作，相關考核仍持續進行當中，呼籲政府機關在關鍵時刻能夠暫停相關考核。

民進黨立委周春米、黃國書、賴惠員20日上午於立法院召開「非常時期停止績效競賽，呼籲暫停各類考評全力防疫」記者會，包含台灣公務革新力量聯盟秘書長何昀峯、台灣警察工作權益推動協會常務監事郭歷軒、消防員工作權益促進會秘書長朱智宇皆出席響應。

周春米表示，各地衛生所、健康中心理應是防疫工作的主力，卻也因為績效考核工作導致分身乏術。根據衛福部考評作業計畫明訂，各地方政府應受中央考評，計有醫政業務、心理及口腔健康業務、長期照顧業務、照護業務、衛教推動業務、食品藥物業務、防疫業務、保健業務等八類考核，而評鑑表現將做為地方政府未來增加或酌減補助的依據。

周春米說，考核指標固然重要，不過事情有輕重緩急，現在防疫就是全民最重要的事情，且不能出現任何漏洞，呼籲行政機關能夠衡量時機讓考量暫緩，等到疫情回穩後再如常進行，「現在就是非常時刻，所以希望暫停」。

▲民進黨立委周春米、黃國書、賴惠員召開「非常時期停止績效競賽，呼籲暫停各類考評全力防疫」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國書則表示，各國中小即將迎來開學，面對嚴峻疫情，本就有吃重的準備工作，然而在教育單位方面，本來就持續進行諸多的考核、評鑑工作，在平時就是教育人員沉重的負擔，在疫情影響下，工作量只會更為增加，呼籲教育部應聆聽並尊重教育現場的意見，該調整的就予以調整。

賴惠員也補充，本次疫情爆發後，消防人員作為緊急救護與防疫前線，為做好準備全力防疫，不論中央或地方均有針對外勤分隊進行業務調整，例如停辦宣導、訪視等業務。不過，目前消防署對於地方縣市評比上，僅有救護方面通知延後，呼籲消防署針對其餘評比項目，盡速做出延後或是取消的判斷，讓各縣市更能專注於防疫業務中。

何昀峯表示，政府辦理公務人員績效考核固然是一件好事，但是在特別時期大家應該省思，遇到重大事故發生時是否有必要做彈性調整。他認為，各級政府也可以藉此檢討，有哪些常態性的考核根本不必要，或是根本「已經是殭屍指標、殭屍考核」，也都是可以配合一併處理的，呼籲相關考核都應該適度調整，做好防疫就是做好績效考核。

黃國書呼籲，各級政府在這段期間應該以防疫為最優先考量，所有可以延後、調整時程的相關評鑑，都應該視實際情況做必要調整，也希望中央跟地方政府能夠正視這個問題。

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