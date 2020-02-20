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瘋電影／肥龍過江　還是不能隨便發肥

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文／賴賴

▲▼肥龍過江。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

典型香港娛樂片，賣點就是變胖的甄子丹，還是很會打，而且來到日本街頭打壞人，日本壞人被打一點也不可憐，所以甄子丹很辛苦的一部電影喜歡動作武打的觀眾，不必計較故事發展，單就打戲還是有看點。

主題要點出的是一個認真的警察，不但帶壞警察文化，讓下屬無法下班經常加班而遭怨恨，長官貪汙徇私，夾在中間的中間主管，則是「做到流汗，被人嫌到流涎」，如此不討喜的工作腳色，終於被貶至資料庫，到這裡確實有許多上班族，有相同的際遇，電影過程中不斷重複著「地球不是繞著你轉」，這大概就是本片的主旨。

非常符合大陸市場操作和觀眾領受的內涵，就是打發時間的動作片。



片　　名：肥龍過江
英文名稱：Enter The Fat Dragon
類　　型：動作、喜劇
上映日期：2020-01-23
片　　長：01時37分
導　　演：谷垣健治
演　　員：甄子丹(Donnie Yen) 、 周勵淇 、 毛舜筠 、 竹中直人(Naoto Takenaka)
國　　家：香港、日本
語　　言：粵語、日語
發行公司：華映


劇情大綱

朱福龍（甄子丹 飾）本是破案率超高的模範警察，但個性關係，讓他一
直與升職無緣，末婚妻可兒（周勵淇 飾）也因此悔婚，讓他大受打擊而自暴自棄，靠著狂吃排解情傷，半年爆肥到110公斤。

長官只好派他做押送犯人到日本的簡單工作，順便放鬆兼減肥，但他心不在焉，還是搞得一團混亂，不但財物盡失，犯人逃脫，之後更離奇死亡，幸好遇到瀟灑哥（王晶 飾）等人的協助，讓他力圖奮作並查明真相，但事件卻愈滾愈大，甚至連累了身邊一眾好友，為了替自己和好友脫罪，他決定就算翻轉東京，也要將罪犯連根拔起！

▲▼肥龍過江。（圖／yahoo）

▲典型的賀歲片，演技派竹中直人加持。

▲▼肥龍過江。（圖／yahoo）

▲這騙子的大亮點毛舜筠。

▲▼肥龍過江。（圖／yahoo）

▲發福的丹爺依然身手矯健，但就不帥了。

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