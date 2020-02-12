瘋電影／大說謊家　道高一尺魔高一丈

文／賴賴

瘋言瘋語：

原以為是老大牌自己拿錢出來拍的B級片，結果非也，剛開始感覺是小本電影，看到後來有著宏觀的跨世紀劇情，原來就像兩位老演員一樣，越挖越深的深度電影，雖然不是文青市場，但是整體感仍有商業價值，有驚喜的劇本。

兩位加起來兩百歲的戲骨要鬥戲，確實有魅力，但是真的要掏錢去買票，那就又是另一件事情了，很佩服英國製片，能夠投資這樣作品的影片，雖然結局有肥皂味家庭感，但是過程的騙來騙去，還是很有戲，也對兩位資深演員感到佩服，果然撐得起這樣的作品。

這也可以讓台灣編劇做功課，如何集合一堆老戲骨，挖掘其內在魅力，打造出不同凡響的深度故事。



片 名：大說謊家

英文名稱：The Good Liar

類 型：劇情

上映日期：2019-12-13

片 長：01時49分

導 演：比爾坎登(Bill Condon)

演 員：海倫米蘭(Helen Mirren) 、 伊恩麥克連(Ian McKellen)

國 家：英國、德國

語 言：英語、德語

發行公司：華納兄弟

劇情大綱

故事主角是一個不曾相信過任何人的職業騙徒：羅伊寇特尼(伊恩麥克連 飾)，他一生中無所不騙，心狠手辣毫不留情，而且不留下任何痕跡。某日他在網路上認識一名有錢的寡婦：貝蒂麥雷許(海倫米蘭 飾)。

兩人見面後相談甚歡，毫無疑問地，貝蒂很快就被羅伊幽默風趣的談吐與溫柔貼心的態度所吸引，但出乎羅伊意料的是貝蒂竟是他這一生中見過最聰明、優雅、風趣而且有品味的女性；貝蒂對羅伊敞開心胸毫不隱瞞，大方地打開大門邀請他進入她家與她的人生中，此時的羅伊開始驚訝地發現自己竟然是真心喜歡貝蒂，他一生中未曾有過如此心動的感覺，讓原本按照計畫應該發生的騙局，竟在最後的轉瞬間峰迴路轉，面對這個一生一次能讓自己動心的女人，羅伊將會做出什麼樣的選擇？

▲用現金買車的寂寞有錢老女人。

▲老騙子打鬥不必自己動手。

▲成為一家人，財產共有分享。

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