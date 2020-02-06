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瘋電影／倒數計死　就算是魔鬼的詛咒也有破解的方法

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文／賴賴

▲▼ 倒數計死。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

在這武漢肺炎造成口罩不足社會不安的社會氛圍下，這部電影特別有感，雖然只是B級單線劇情，倒數計算存活時間特別有可怕，而且原來並不是整蠱遊戲，而是魔鬼的工具，晚上看比較可怕，白天看比較不會，劇情流暢，女主角漂亮，所以可以輕鬆打發時間的娛樂片。

雖然是恐怖片，套在這個時機點看還頗有內涵，魔鬼要你幾點死，還真的無法去改變，只要夠膽也不見得不能，做好準備，正面痛擊魔鬼，運用智慧的手段，還是有戰勝命運的一天。


片　　名：倒數計死
英文名稱：Countdown
類　　型：恐怖、懸疑/驚悚
上映日期：2019-12-27
片　　長：01時30分
導　　演：賈斯汀戴克(Justin Dec)
演　　員：伊莉莎白萊爾(Elizabeth Lail) 、 喬丹卡洛威(Jordan Calloway) 、 泰莉莎貝特曼(Talitha Eliana Bateman) 、 彼得費西奈利(Peter Facinelli) 、 蒂琪娜阿諾德(Tichina Arnold) 、 湯姆施古拉(Tom Segura) 、 PJ拜恩(P.J. Byrne) 、 安妮溫特斯(Anne Winters)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：采昌國際多媒體


劇情大綱

下載開啟，鬼索命
如果有一個APP能夠預知死期，你敢下載嗎？奎茵（伊麗莎白萊爾飾演）是一位護士，她就大膽下載了這個可以預測死期的APP，並驚訝得知僅剩三天壽命可活。起初，奎茵以為這只是個無聊的惡作劇，沒想到身邊曾經下載的人，卻一個接著一個如APP所預測的時間接連死去，即使刪除檔案、更換手機，都無法擺脫死亡倒數。隨著死期逼近，她能否在時間結束前，挽救自己的生命呢？

▲▼ 倒數計死。（圖／imdb）

▲下載了這個程式，都逃不過死劫。

▲▼ 倒數計死。（圖／imdb）

▲色情醫師性騷擾護士，還惡人先告狀。

▲▼ 倒數計死。（圖／imdb）

▲沒什麼懸疑，就是魔鬼壞壞。

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