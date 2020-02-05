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瘋電影／救火奶爸　消防猛男托兒所

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文／賴賴

▲▼救火奶爸。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

典型的B級片，但是劇情溫暖，屬於不出門可在家打發時間的電影，劇情流暢，由巨石強森投資的猛男柔情系列，救火型男一直都有著刻板英雄形象，這次打破鋼鐵外型，顯露柔情的一面是賣點，而且整部片大部分都在救火隊中完成，成本超省，可做為台灣製片樣本參考。

在經歷這場帶孩子災難之後，主創們都學習到消防以外的人情味，更發現自己原來不足的地方，透過另一半的加入而得到完整。

三個可憐的孩子，失去父母後被迫必須分開，幸運地遇上了這個單身救火隊長，於是在消防隊辦公室待了下來，從一開始彼此不適應，到產生感情的老梗劇情，原則上就是消磨時間的休閒娛樂片。

片　　名：救火奶爸
英文名稱：Playing with Fire
類　　型：喜劇
上映日期：2019-11-08
片　　長：01時36分
導演：安迪菲克曼(Andy Fickman)
演員：布莉安娜海德布蘭德(Brianna Hildebrand) 、 茱蒂吉兒(Judy Greer) 、 約翰希南(John Cena) 、 約翰拉奎察莫(John Leguizamo)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：派拉蒙

劇情大綱

當紀律嚴謹的火線消防隊隊長傑克卡森（約翰希南 飾）和他的菁英專業消防隊員（基根麥可奇，約翰李古查摩和泰勒曼恩 飾）拯救了三個兄弟姐妹（布莉安娜海德布蘭德，克里斯汀康佛瑞和芬莉蘿絲史萊特 飾）之後，他們很快意識到沒有任何培訓可以讓他們為接下來的褓姆工作做好準備。由於還無法找到孩子們的父母親，消防隊員們的生活，工作，甚至消防站都被狂野而且難以預測的孩子們搞得天翻地覆。

▲▼救火奶爸。（圖／yahoo）

▲打火英雄，個個精壯。

▲▼救火奶爸。（圖／yahoo）

▲救來了三個失去父母將被分散的姊弟。

▲▼救火奶爸。（圖／yahoo）

▲相處產生感情後，該如何說再見。

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