瘋電影／尋愛夢工廠　臨時演員愛上替身舞者

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影好看，配樂實在可以再好，劇情應該很感人，但是理智的德國人，在操作愛情故事的節奏和情感戲，實在難入戲，就是理智告訴你他們已經相愛，但是所設計的橋段都不感動，俗套沒有驚喜，俊男美女加上溫暖的幫手，已經完整了愛情故事的元素，卻美中不足，但還是好看啦。

這部電影的美術陳設，和片場中所閃現的古早味特效，都充滿懷念風格，埃及豔后確實在當年，是所有女星的指標，只要演過埃及豔后便確認你絕對是當代代表，沒想到東德也有過埃及豔后的製做故事，這部以湯馬斯齊克勒（Thomas Zickler）的真實人生啟發而改編的作品，非常有味道。

真實故事改編特別有味，那個年代的一片真心，實在也可化為現代童話了，現代人哪有這麼死心眼的。電影好看。



片 名：尋愛夢工廠

英文名稱：Traumfabrik

類 型：愛情、劇情

上映日期：2020-02-14

片 長：02時07分

導演：馬丁許萊爾(Martin Schreier)

演員：丹尼斯莫賈(Dennis Mojen) 、 艾米莉亞舒勒(Emilia Schüle) 、 肯杜坎(Ken Duken) 、 海納勞特巴赫(Heiner Lauterbach)

國 家：德國

語 言：德語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

故事講述一位胸懷大志的臨時演員艾米爾（丹尼斯莫賈 飾）與法國女舞蹈家米露（艾米莉亞舒勒 飾）陷入愛河，不料當時德國柏林圍牆興建，兩人硬生生被拆散，始終對米露念念不忘的艾米爾，為了再次與米露重逢，異想天開的決定要打造一部「低成本」的社會主義電影，卻意外造成軒然大波，在追愛之際還要隱藏真實身分的艾米爾最終能抱得美人歸嗎？而這段因東西德分裂而被迫分離的愛情故事，則是受到金牌製作人湯馬斯齊克勒（Thomas Zickler）的真實人生啟發。

▲一退役就進入片場找哥哥一起工作賺錢。

▲大膽佯裝製片，而拍出埃及豔后。

▲為了為這個替身舞者完成夢想，撩妹玩很大。

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