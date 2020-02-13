瘋電影／暴走曼哈頓　黑吃黑極惡之道

文／賴賴

瘋言瘋語：

美國和韓國可以結拜了，當選黑警最多在電影中出現的國家，怎麼最近美國卯起來拍司法不公和黑警氾濫的故事，整個感覺美國實在是一個人民不可能太幸福的生存環境，最近的美國電影圈，吹起一股反省的力量，不論是女性意識抬頭，司法判決不公，黑人歧視等，對整體社會風氣仍然可起端正之效，而這片則是黑人英雄的撥亂反正。

只用了一夜的時間，曼哈頓封橋要揪出殺警的毒品兇手，還以為警察嫉惡如仇，原來是黑吃黑的要湮滅證據，不可思議的故事也太驚人了，由黑豹擔任這個腳色太有梗了，黑人警探，被一群白人制服警察監控著，黑白兩道果然勢不兩立，電影流暢，過程緊張緊湊，可控範圍成本的動作片，很不錯。

好人和壞人，在電影中經常顛覆著，正因為我們永遠不可能全面看清，所以真的不能太主觀判斷是非對錯，原來那些犯罪份子，罪也不致死，看得很有感。

片 名：暴走曼哈頓

英文名稱：21 Bridges

類 型：動作、犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2019-11-29

片 長：01時39分

導 演：布萊恩柯克(Brian Kirk)

演 員：查維克博斯曼(Chadwick Boseman) 、 JK西蒙斯(J.K. Simmons) 、 席安娜米勒(Sienna Miller) 、 泰勒基奇(Taylor Kitsch) 、 基斯大衛(Keith David)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：CatchPlay

劇情大綱

刑警安德烈 （查德維克博斯曼 飾）的父親因公慘遭殺害，因此他誓言將所有殺警兇手繩之以法。為了破一樁8位警察慘遭奪命的駭人搶劫案，他必須在時限內抓到兇手，封鎖曼哈頓全境21座橋、關閉所有交通系統是他不擇手段的緝凶行動。但就在追尋正義的同時，背後意想不到的黑幕也逐漸被揭開...

▲原本只是單純搶白粉，卻誤陷黑吃黑圈套。

▲發現案情不單純。

▲警局特別調派女警探來協助。

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